KUZUCU-LİLLE BAĞLANTI YOLUNDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Çumra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuzucu ile Lille mevkilerini birbirine bağlayan yolda kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yolun güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması amacıyla başlatılan çalışmalarda, yol yüzeyinin yenilenmesi ve gerekli altyapı düzenlemeleri yapılmaktadır.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Hemşehrilerimizin güvenli ve rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için bu yolun bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacaklar” şeklinde konuştu.

Çalışmalar sırasında trafik düzenlemeleri yapılarak, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemler alındı. Belediye yetkilileri, yol çalışmaları sırasında sürücülerden dikkatli olmalarını ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Kuzucu ve Lille mevkileri arasındaki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek.