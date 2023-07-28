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LGS SINAVINDA TAM PUAN ALAN KONYALI HAFIZ, EĞİTİMİNE İSTANBUL’DA DEVAM EDECEK

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Temmuz 28, 2023 09:10
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda tam puan alan Mustafa Ekrem Erdal, eğitimine Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam edecek.
Konya’daki Mustafa Büyükkaplan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencisi Erdal, LGS sınavındaki başarısıyla, Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin “Bilişim Teknolojileri” bölümüne yerleşti.
Erdal, AA muhabirine, sınava hazırlık sürecinde düzenli çalıştığını, kendisine düzenli çalışma disiplinini kazandıran etkenin de hafızlık olduğunu söyledi.
Derslerini iyi dinlediğini aktaran Erdal, “Ödevlerimi yapıyorum, düzenli çalışıyorum. En başından beri 500 tam puan için çalışmıştım. İsteğim buydu. Emeklerimin karşılığını da aldım. Şimdi İstanbul’a gideceğim. Amacım mühendis olmak. Bu yüzden bu okulu tercih ettim. Yazılım ya da elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum.” diye konuştu.
7. sınıfta hafız olduğunu anlatan Erdal, şunları kaydetti:
“Hafızlık zihnimi açtı. O yüzden derslerimde daha başarılı oldum. Ezber yeteneğim de gelişti. Bana katkısı oldu yani. Şimdi sonuçtan memnunum. Okulun açılacağı haberi, LGS haftası açıklandı. Ben de o zaman haberlerde okudum ve çok ilgimi çekti. Ülkeme bir katkıda bulunmak istiyorum. Bu yüzden İHA/SİHA bakımından beni geliştirebilecek bir liseyi tercih ettim.”
– “Amacı yazılımla ilgili işler yapmaktı”
Mustafa Ekrem Erdal’ın babası Mehmet Okan Erdal oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu belirtti.
Ailece çok sevinçli olduklarını söyleyen Erdal, “Mustafa, okuluna ilk sıradan yerleşti. Lisenin açıldığına dair ilk haber çıktığında benimle paylaştı, ‘Baba ben buraya gitmek istiyorum.’ dedi. Amacı da yazılımla ilgili işler yapmaktı. ‘Bilişim Teknolojileri’ni yazdı ve oraya yerleşti. İnşallah başarılı olur. Vatana millete hayrını gösterir.” ifadelerini kullandı.
Okul müdürü Ali Menekşe de bu yıl 8. sınıfa devam eden 191 öğrencinin 140’ının hafızlığı tamamladığını, LGS sınavında da güzel başarılar elde ettiklerini söyledi.
Hafız olan ya da hafızlık gayretinde olan öğrencilerin derslerinde daha disiplinli olduğunu gözlemlediklerini anlatan Menekşe, “Hafızlık akademiyi destekliyor aslında. Hafız olan öğrencilerimizin zihinleri açılıyor. Bu çok güzel bir tablo.” dedi.
Mustafa Ekrem Erdal’ın gayretli bir öğrenci olduğunu vurgulayan Menekşe, başarılı öğrencinin sınava hazırlık sürecine tamamen okulda hazırlandığını, ek bir kursa ihtiyaç duymadığını kaydetti.
AA.
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