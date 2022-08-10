MASA TENİSİ ŞAMPİYONU TÜRKİYE’DEN

Finalde İran’dan Neda Shahsavari ile karşılaşan Özge Yılmaz, rakibini 4-2 yenerek altın madalyaya ulaştı.

Kadınlar masa tenisinde mücadele eden diğer sporcumuz Sibel Altınkaya ile Kamerun’dan Hanffou Nana Sarih Mathilde Gabrielle’da bronz madalyanın sahibi oldular. D.DOĞAN