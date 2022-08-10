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MASA TENİSİ ŞAMPİYONU TÜRKİYE’DEN

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Ağustos 10, 2022 06:22
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Finalde İran’dan Neda Shahsavari ile karşılaşan Özge Yılmaz, rakibini 4-2 yenerek altın madalyaya ulaştı.

Kadınlar masa tenisinde mücadele eden diğer sporcumuz Sibel Altınkaya ile Kamerun’dan Hanffou Nana Sarih Mathilde Gabrielle’da bronz madalyanın sahibi oldular. D.DOĞAN
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