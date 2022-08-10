MASA TENİSİ ŞAMPİYONU TÜRKİYE’DEN

Finalde İran’dan Neda Shahsavari ile karşılaşan Özge Yılmaz, rakibini 4-2 yenerek altın madalyaya ulaştı.
Kadınlar masa tenisinde mücadele eden diğer sporcumuz Sibel Altınkaya ile Kamerun’dan Hanffou Nana Sarih Mathilde Gabrielle’da bronz madalyanın sahibi oldular. D.DOĞAN
GÜNDEM10 Ağustos 2022
GÜNDEM10 Ağustos 2022
GÜNDEM10 Ağustos 2022
SPOR10 Ağustos 2022
GÜNDEM10 Ağustos 2022
SPOR10 Ağustos 2022
SPOR10 Ağustos 2022
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