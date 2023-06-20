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MEGA YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLIYOR

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Haziran 20, 2023 13:53
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Meram Belediyesinin ödüllü eğitim projesi MEGA’da yaz spor okullarının ardından tatili en güzel şekilde değerlendirmek isteyen çocuklar için yaz okulunun kayıtları da başlıyor.
GENÇLER VE ÇOCUKLAR, MERAM’DA TATİLİ DOLU DOLU GEÇİRECEKLER
14 Haziran Çarşamba günü başlayacak kayıtlar 18 Haziran Pazar gününe kadar www.meramgelisim.com adresinden online olarak yapılabilecek. Sadece Meram’da ikamet eden, 8-10 ve 11-12 yaş gruplarındaki çocuklara hitap edecek dersler ise 4 Temmuz Salı günü başlıyor. Cebir, Akıl Zeka Oyunları, Astronomi, Bilim ve Fen, Geometrik Motifler, Sanat, Müzik, Robotik Kodlama ve E-Spor gibi çocukların ilgisini çekecek branşlar çocukları bekliyor olacak. Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ödemelerin online olarak kolay bir şekilde yapılabileceği bildirildi.
BAŞKAN KAVUŞ; “MEGA, ZENGİNLEŞEN İÇERİĞİ VE MÜFREDATI İLE GENÇLERİMİZE YENİ UFUKLAR AÇIYOR”
MEGA’nın tüm yönleriyle her geçen yıl kendini yenileyen, geliştiren ve içeriğini zenginleştiren bir eğitim modeli olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu dinamizimle projenin Meramlı çocukların eğitimlerine ciddi destek verdiğine işaret etti. Bu çerçevede MEGA Yaz Spor Okulları’nın ardından Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek Meram Yaz Okulu için de kayıt alacaklarını söyleyen Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Örgün eğitimlerin tamamlanmak üzere olduğu şu günlerde biz de Meram Belediyesi olarak yaz okullarımız için hazırlıklarımızı tamamladık, kayıtlara başladık. Çocuklarımızın tatillerini en güzel ve en faydalı şekilde değerlendirmeleri bizler için de çok önemli. Çünkü geleceğin Meram’ını inşa etmek aynı zamanda geleceği kuracak insanımızı inşa etmekle mümkündür. Meram’ın yeni nesli, yaz okulumuzda zengin bir eğitimle yeni donanımlar kazanacaklar. Tüm çocuklarımızı bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum.” H.BİLGİLİ
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