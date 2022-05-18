MERAM BELEDİYESPORLU EMİRCAN DÜNYA ŞAMPİYONU

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası heyecanı İstanbul’da yaşandı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona 52 ülkeden 3100’ün üzerinde sporcu katıldı. Türkiye’yi 81 ilden, 1700 sporcunun temsil ettiği organizasyonda Meram Belediyespor rüzgarı esti.

Meram Belediyesporlu genç kick boks sporcusu Emircan Abdullah Beserek, ön eleme karşılaşmalarında tüm maçlardan galip ayırılırken çeyrek finalde Romanya’dan rakibi ile karşılaştı. Rumen rakibini geçen Beserek yarı finalde karşı karşıya geldiği İspanyol rakibi karşısından da başarı ile ayrılarak adını finale yazdırdı. Finalde Tacikistan’dan Ehromzoda Erkinjon ile zorlu bir mücadeleye çıkan Emircan Abdullah Beserek bu maçtan da galip ayrılarak dünya şampiyonluğuna uzandı. Genç sporcu ve hocaları büyük sevinç yaşarken gösterilen performans herkes tarafından ayakta alkışlandı.

“SPORCULARIMIZ GURUR KAYNAĞIMIZ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Meram Belediyespor’un sadece ülkemizde değil artık Dünya’da da adından söz ettirir hale geldiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sporcularımız ardı sıra aldıkları başarılarla gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Kick Boks Dünya Kupası gibi önemli bir organizasyonda alınan başarı Meram Belediyespor’da ne denli önemli işlere imza atıldığının bir göstergesi. Emircan Abdullah Beserek kardeşimizi, hocalarını ve onu spora yönlendiren ailesini tabrik ediyorum. Meram Belediyespor’un başarılarına hep birlikte sevineceğimiz nice günlere” dedi. D.DOĞAN