MERAM GELİŞİM AKADEMİSİNDEN TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Meram Belediyesi Meram Gelişim Akademisi’nin (MEGA) sponsoru olduğu Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı, ‘İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması Kritik Tasarım Raporu’nda Türkiye birincisi oldu. Teknofest 2022 İnsansız Sualtı Sistemleri yarışmasında finallerde yarışmaya hak kazanan

Meram Belediyesi Meram Gelişim Akademisi’nin (MEGA) sponsoru olduğu Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi “Mega Tunga” takımı, ‘İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması Kritik Tasarım Raporu’nda Türkiye birincisi olarak Teknofest 2022 İnsansız Sualtı Sistemleri yarışması finallerine katılmaya hak kazandı. Fevkiye Aleyna Özyılmaz, Ayfer Nur Şahin, Yasemin Tiren, Seher Nisa Oğuz, Hatice Sude Talas, Zeynep Nisa Uysal, Zeynep Atala, Elif Nur Sevim’den oluşan ve danışmanlığını Muzaffer Çağlayan’ın yaptığı takım, 21 Temmuz’da Giresun’da yapılan finallerde gösterdiği büyük başarı ve sempatiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. Ayrıca, “En İyi Takım Ruhu” ödülüne de layık görülen takım, ödülünü de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Vakank’ın elinden aldı.

BAŞKAN KAVUŞ; “MEGA GELECEĞE UMUTLA BAKMAMIZA VESİLE OLUYOR”

“İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması’nda Türkiye birincisi olarak Teknofest 2022 İnsansız Sualtı Sistemleri yarışmasında finallerde yarışmaya hak kazanan Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ve hocalarını tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yarışmaya damgasını vuran takıma verdikleri destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göreve başladıkları günden bu yana gerek MEGA çatısı altında gerekse özgün pek çok proje ile çocuklara, gençlere ve onların eğitimlerine pek çok destek verdiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Yeni nesli yeni nesil yöntemlerle eğitmeyi amaçlayan ve Meram genelinde 75 bin evladımızın faydalandığı MEGA, eğitim alanında adeta yeni bir çığır açtı. Kısa süre içinde hedeflerinin büyük çoğunluğuna ulaşan proje, dokunduğu her gencimize yeni ufuklar açıyor, bizlerin de geleceğe güvenle bakmamıza sebep oluyor. ‘İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması’nda, Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine verdiğimiz desteğin karşılığını Türkiye birincisi olarak almakla kıvanç duyduk. Bize bu gururu yaşatan evlatlarımıza şükranlarımı sunuyor, başarılarının hayatları boyunca devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

M.LEYLEK

takımı tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “MEGA geleceğe güvenle bakmamıza vesile oluyor” diye konuştu.