MERAM KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE TÜRK İŞLEME SANATI SİM SIRMA SERGİSİ AÇILDI

Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi önemli bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Merkezde Türk işleme sanatının en güzel kollarından biri olan sim sırma eserleri yer alıyor. Sabahat Endam ve talebelerinin eserlerinin yer aldığı serginin açılış törenine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Yazma Eserler Kütüphanesi Bölge Müdürü Bekir Şahin, sergiyi düzenleyen Sabahat Endam ve sanatseverler katıldı.

BAŞKAN KAVUŞ; “SİM SIRMA ZENGİN SANAT DÜNYAMIZIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİDİR”

Sanatseverleri bu kez de, kadim medeniyetimizin en önemli parçası olan geleneksel sanatlarımızın köşe taşlarından biri olan Sim Sırma Sergisi’nde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Meram Belediye Başkanı mustafa Kavuş, geleneksel sanatların binlerce yıllık tarihimizden süzülüp geldiğini ifade ederek, “Hangisi olursa olsun geleneksel sanatlarımızda yer alan her bir nakış, her bir dokunuş, her bir tını, her bir renk ya da her bir ilmek bu toprağın insanının inceliğini, zarafetini, nezaketini, asaletini, inancını ve derinliğini ortaya koyan belge niteliğindedir. Her bir sanat dalımız ihtişamlı medeniyetimizin tüm güzelliklerini ve estetiğini en güzel şekilde anlatan ve yansıtan geleneksel sanatlarımız ecdadımızdan bize kalan en güzel mirastır. Türk-İslam kültür, sanat ve estetiğinin bütün inceliklerini üzerinde toplamış olan sim sırma sanatı da, insanımızın inancını, değerlerini, sabrını, geleneklerini, hayat tarzını, dünyaya karşı bakışını ve tavrını, duygu ve düşüncelerini, nezaketini, zarafetini en güzel ve en manidar şekilde anlatmaya çalışan zengin sanat dünyamızın en güzel renklerinden biri. Bunu buradaki eserleri görünce çok daha iyi anlıyor. Bu sanat için çaba harcayan, emek veren ve herşeyden önemlisi talebe yetiştiren Sabahat Endam Hanımefendi’ye ve pek çok konuda bizlere yardımcı ve destek olan Konya Yazma Eserler Kütüphanesi Bölge Müdürü Bekir Şahin’e şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

SERGİ 28 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR GEZİLEBİLECEK

Açılış öncesinde konuşan sanatçı Sabahat Endam da kendisinin yetişmesinde emeği olan tüm hocalarına ve bir sanat dalıyla uğraşmanın zorluğuna rağmen kendisine desteği hiçbir zaman esirgemeyen eşine ve ailesine teşekkür etti. Konya Yazma Eserler Kütüphanesi Bölge Müdürü Bekir Şahin’de sergiyle bağlantılı olarak yayınlanan Sim Sırma Kitabı’nın içeriği hakkında bilgi vererek bu kitabın basımında ve serginin düzenlenmesinde verdiği desteklerden dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür etti. Şahin, bu kitapla birlikte sim sırma ile ilgili olarak tarihe önemli bir kayıt düşüldüğünü ifade etti. Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Misafirler daha sonra sergiyi gezdi, Sabahat Endam’dan sim sırmaların nasıl işlendikleri ve ortaya çıkan eserler hakkında detaylı bilgi aldılar. Endam, Başkan Mustafa Kavuş’a sim sırma tekniği ile yapılan Türk Bayrağı’nı hediye etti. Program çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. 28 Nisan Perşembe gününe kadar devam edecek sergi saat 10.00 ila 17.00 arasında gezilebilecek.

D.DOĞAN