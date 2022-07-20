MERAM MAHALLELERİNDE BİSİKLET YARIŞI

Meram Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle 10 farklı mahallede çocuklara yönelik Düz Bisiklet Yarışları düzenlenecek. 3 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek yarışlara katılan herkese kask ve tişört hediye edilecek. Etkinliğe katılmak isteyen 5-14 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklar, velileri ve kimlikleriyle birlikte yarıştan bir saat önce alanda oluşturulacak masaya kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. Yine yarış sonunda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.

BİSİKLET YARIŞLARI BU YIL DAHA GENİŞ KAPSAMLI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geçtiğimiz yıl büyük heyecana sahne olan Düz Bisiklet Yarışları’nı bu sene mahalle sayısını artırarak daha kapsamlı şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Bisiklet Yarışları her yönüyle hemşehrilerimiz arasındaki kaynaşmayı ve muhabbeti artıracak. Çocuklarımız açısından da eğlenceli bir etkinlik olacak ve onları bisiklet sporuna da teşvik edeceğiz. 5 hafta boyunca 10 mahallemizde gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” şeklinde konuştu.

YARIŞLARA YENİŞEHİR VE ÇAYBAŞI MAHALLELERİNDEN START VERİLİYOR

Belediye tarafından 10 farklı mahallede organize edilen düz bisiklet yarışlarının il gün programları Yenişehir Mahallesinde, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek. Yine aynı gün saat 17:00’de Çaybaşı Mahallesi’nde bir başka yarış daha düzenlenecek.

10 mahallede gerçekleştirilecek Düz Bisiklet Yarışları’nın programı şu şekilde:

16 TEMMUZ CUMARTESİ

10.00 Yenişehir Mahallesi – Meram Belediyesi Önü

17.00 Çaybaşı Mahallesi – Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi

23 TEMMUZ CUMARTESİ

10.00 Telafer Mahallesi – İhsan Karaciğan Anaokulu

17.00 Kaşınhanı Mahallesi – Beyazıt Caddesi

30 TEMMUZ CUMARTESİ

10.00 Kovanağzı Mahallesi – Kovanağzı Kapalı Pazar Alanı

17.00 Gödene Mahallesi – Hanedan Caddesi

6 AĞUSTOS CUMARTESİ

10.00 Hadimi Mahallesi – Hadimi Pazar Alanı

17.00 Melikşah Mahallesi – Melikşah Pazar Alanı

13 AĞUSTOS CUMARTESİ

10.00 Lalebahçe Mahallesi – Harmancık Spor Merkezi Önü

17.00 Dere Mahallesi – Dere Sosyal Tesisi Önü

Meram Belediyesi tarafından bu yıl 10 mahallede düzenlenecek Düz Bisiklet Yarışları’nın startı Yenişehir, Çaybaşı ve Uluırmak mahallelerinde verildi. Yarışlara, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Nurettin Kirpiksiz, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

5-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen yarışlar kız ve erkek ayrı olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleşirken minikler, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Çocuklarına destek veren aileler ise heyecandan yerlerinde duramadı. Etkinliğe katılan tüm çocuklara bisiklet kaskı ve tişört hediye edildi. Dereceye girenler için hazırlanan bisiklet, bluetooth kulaklık ve hoparlör gibi hediyeler ise programın sonunda protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

“ÇOCUKLARIMIZLA DÜZENLEDİĞİMİZ ETKİNLİKLER BİZİM İÇİN AYRI KEYİF”

Çocuklarla birlikte pedal çeviren ve heyecanlarına ortak olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocuklarla bir arada olmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getirirken “Çocuklarla yapılan etkinlikler bizim için en keyifli organizasyonlar oluyor. Bu tür programlar çocuklarımızı spora özendirirken mahalle sakinlerimizle de samimi bir gün geçirmemize vesile oluyor. Düz Bisiklet Yarışlarımızda bisiklet sporunda başarı vadeden çocuklarımız alandaki hocalarımız tarafından da keşfediliyor. Bu yıl 10 mahallemizde bisiklet yarışları düzenleyeceğiz. Her Cumartesi sabah ve öğleden sonraları iki mahallemizde bu etkinliğe devam edeceğiz” dedi.

“BİSİKLET, ŞEHRİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER”

Hizmetleri planlarken tüm yaş gruplarını göz önünde bulundurduklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Bugün 5 yaşından 14 yaşına kadar çocuklarımıza yönelik etkinliğimizİ düzenledik. Mahallelerimizde heyecan ve coşku ile gerçekleşen etkinliklerde hem hemşehrilerimiz hem de çocuklarımız mutlu bir gün geçirdi. Biz de neşelerine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduk. Şehrimizde bisiklet önemli bir değer. Biz de bu spora destek vermekten guruluyuz. Etkinliğimize katılan ailelerimize ve organizasyonda emeği geçen Bisiklet Federasyonumuzun değerli üyelerine ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” şeklinde görüş belirtti. M.LEYLEK