MERAMA 6 HALI SAHA DAHA KAZANDIRILDI

Alparslan Mahallesi’nde Fen Lisesi’ne, Çarıklar Mahallesi’nde Fatih İlköğretim Okulu’na ve Kavak Mahallesi’nde Kavak İlköğretim Okulu’na, Hatunsaray Mahallesi’nde Hatunsaray İlköğretim Okulu’na ve Yeşiltekke Mahallesi’ne kazandırılacak yeni halı sahaların yanında Aşkan Mahallesi Meram Yeniyol üzerinde bulunan halı saha da baştan sona yenilenecek. Halı sahaların önümüzdeki eğitim öğretim yılı başlarında hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Meram Belediyesi daha önce, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu, Çelebi Hüsamettin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hadimi Anadolu Lisesi, Mehmet Kadir Özgüzar Ortaokulu, Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, Şehit Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turan Bilge Ortaokulu, Ali Yaman Ortaokulu, Ahmet Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’na halı saha kazandırmıştı. M.LEYLEK