MERAM’DA KLASİK OTOMOBİL ETKİNLİĞİ İLGİ TOPLADI

Meram Belediyesi, klasik otomobil severlerinibiraraya getiren bir etkinlik düzenledi. Birbirinden değerli klasik otomobillerin görücüye çıktığı sergi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Nostalji rüzgarının bolca estiği serginin açılış programına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, AK Parti İl ve İlçe teşkilatı yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, klasik otomobil tutkunları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Sergiyi ziyarete gelenler klasik otomobillere yakın ilgi göstrirken, otomobillere dair sahiplerinden bilgi aldılar. En eskisi 1956 model olan Chevrolet, Cadillac, Ford, Oldsmobile, Pontiac marka araçlar katılımcıların büyük beğenisini topladı.

“HEPİMİZİN ANILARINI YENİDEN CANLANDIRAN ARAÇLAR…”

Klasik otomobilin bir tutku olduğunu dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Klasik arabalar artık insanların çoğunlukla trafikte görmediği, ancak bir dönemin güzelliğini yansıtan, hepimizin anılarını yeniden canlandıran, geçmiş güzel günlerini anımsatan araçlar. Belki de bu özellikleri sebebiyle bu araçlar bu kadar değerli ve önemli. Gerçekleştirdiğimiz klasik otomobiller sergisi ile geçmişi günümüze taşımanın yanında şehrin ve şehrin insanının hatıralarına da uzanmalarını amaçladık. Klasik otomobiller üzerinden hemşerilerimize hatıralarını tekrar yaşatalım ve aynı zamanda bu sevgiyi gelecek nesillere de taşıyalım istedik” şeklinde konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ’TAN DAHA GENİŞ KATILIMLI KLASİK OTOMOBİL ETKİNLİĞİ MÜJDESİ

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi gibi tarihi bir mekanda organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Tüm hemşehrilerimi bu güzel sergiyi görmeye, bu güzel duyguyu hissetmeye ve klasik otomobiller sayesinde geçmişe yolculuk etmeye davet ediyorum. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi belkide en renkli etkinliklerinden birine şahit oluyor. İnşallah yaz bitmeden Meram Dutlu Millet Bahçemizde daha geniş katılımlı ve daha büyük bir klasik otomobil etkinliği daha gerçekleştireceğiz. Bunun da müjdesini hemşehrilerimize vermiş olayım. Serginin gerçekleşmesinde emeği geçen, destek veren, hemşehrilerimizle bu otomobillerin buluşmasına gayret gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

OTOMOBİL SAHİPLERİNDEN BAŞKAN KAVUŞ’A TEŞEKKÜR

Sergilenen klasik otomobillerin sahipleri adına konuşan kolleksiyoner Mehmet Koç, klasik otomobillerin sevgiye ve dostluğa vesile olduğunun altını çizerken, “Bu işe gönül verdiğimiz ilk zamanlarda kendi kendimze küçük etkinlikler düzenlemeye çalışıyorduk. Klasik otomobil sevgisinin büyümesiyle birlikte şu an Türkiye’de çok büyük bir aile olduk. İnsanların eski fotoğraflarda, filmlerde gördükleri otomobilleri yakından görmesi için bugün de burada sergimizi açtık. Bizleri destekleyen Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Klasik Otomobil Sergisi 4 Temmuz Pazartesi gününe kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 09.00-19:00 saatleri arasında ziyarete açık kaldı. D.DOĞAN