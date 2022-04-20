MERAM’DA ŞAMPİYON RAKETLER KUPALARINI ALDI

Meram Belediyesi, düzenlediği farklı etkinliklerle spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 11-17 Nisan tarihleri arasında Minikler ve Yıldızlar Kort Tenis Turnuvası düzenlendi. Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi’nde gerçekleşen müsabakalar üç kategoride gerçekleştirildi. Turnuvada başarılı olarak dereceye giren isimler, kupanın yanı sıra raket ve tenis toplarıyla ödüllendirildi.

“MERAM BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE NİCE SPOR ORGANİZASYONLARINA…”

Ödül Töreninde bir konuşma gerçekleştiren Meram Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammed Işık, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederken, “Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’un spora ve sporcuya verdiği değer çok kıymetli. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın spora teşvik edilmesinde ailelerimizin rolü çok büyük. Bir teşekkürü de çocuklarını spora yönlendiren aileler hak ediyor. Meram Belediyemizin öncülüğünde nice spor organizasyonlarında buluşmayı temenni ederek, Minikler ve Yıldızlar Kort Tenis Turnuvası’nda dereceye giren sporcularımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

72 karşılaşmaya sahne olan turnuvada kazanan isimler şu şekilde;

8- 9 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ: 1. Bade Aybaş, 2. Elif Eda Aydın, 3. Betül Öztürk

10 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ: 1. Gülce Tosunoğlu, 2. Rana Erdoğan, 3. Zeynep Kayhan

11-12 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ: 1. Azra Ayşe Aydın, 2. Aysima Tosunoğlu, 3. Zeynep Bebek

8-9 YAŞ ERKEK: 1.İsmail Hamza Aydın, 2.Barış Sorkun, 3.Mert Ünal

10 YAŞ ERKEK: 1. Doruk Çetinkaya, 2.Fatih Emin Aydın, 3.Tunahan Kömür

11-12 YAŞ ERKEK: 1.Utku Durak, 2.Süleyman Alp Aygül, 3.Ömer Eymen Cırık

D.DOĞAN