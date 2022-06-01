MERAM’IN YENİ NESLİ İÇİN ‘YENİ NESİL ÖĞRENME MERKEZİ’ KURULUYOR

Meram Belediyesi ve KOP İdaresi Başkanlığı işbirliğinde bölgede bir ilk ve örnek bir proje daha hayata geçiriliyor. Meram Belediyesi MEGA çatısı altında hayata geçirilecek proje kapsamında ilçeye ‘Meram Belediyesi Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi’ kazandırılacak. Bünyesinde, Cebir Atölyesi, Astronomi – Havacılık ve Uzay Atölyesi, Kariyer Atölyesi, Dil Atölyesi, Mimari ve Sanat Atölyesi, ilim ve Fen Atölyesi, Etüt Salonu, Çocuk ve Genç Kütüphanesi, Maker Atölyesi ve e-spor Atölyesi bulunacak olan ‘Meram Belediyesi Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi’nde eğitim alan Meram gençliği, bilişim teknolojileri, inovasyon ve tasarım odaklı etkinlik alanlarında ürün ve hizmetlerini geliştirebilecek ve interaktif çalışmalar sergileyebilecekler. Onların zihinsel, bedensel, bilişsel ve sosyal yönden gelişimini sağlayan bir uygulama alanının oluşturulmasının hedeflendiği projenin imzaları Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından atıldı.

İmza töreni öncesinde proje hakkında açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bölgenin, Konya’nın ve Meram’ın pek çok projesinde KOP ile birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, verdikleri destekten dolayı Mahmut Sami Şahin ve ekibine teşekkür etti. Atılan imzalarla birlikte KOP Bölgesi’nde bir ilk olacak ‘Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi’nin pilot uygulamasının Meram’da başlayacağını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Meram’ımıza değer katacak bir projeyi daha KOP ile birlikte hayata geçiriyoruz. Meram gençliğinin ve çocuklarının çağdaş, modern dönemin ihtiyaçlarına göre eğitim almalarına olanak sağlayacak merkezimiz, onların en iyi şekilde yetişebilmeleri adına önemli bir hizmet verecek. Bundan sonra diğer illere ve ilçelere yayılacak olan projede Meram, güzel bir örnek olacaktır. Merkezin yeni eğitim yılına hazır olmasını hedefliyoruz. Geleceğimizin inşası ancak ve ancak çocuklarımızın ve gençlerimizin en güzel şekilde yetişmesiyle mümkündür. Hep beraber güçlü ve geleceğe güvenle bakan Meram’ı iyi yetişmiş bir nesille başarabiliriz. Meram Belediyesi Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi de bu hedefle yola çıktı. Meram’ımıza ve Meram’ın yeni nesline hayırlı olsun.”

KOP’a gösterdiği ilgi ve övgülerinden dolayı Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ederek sözlerine başlayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. KOP Bölge İdaresi Başkanığı olarak bu yıl bakanlığa gönderdikleri toplam proje tutarının 120 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Şahin, bu rakamın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. KOP Bölgesinde bulunan iller ve ilçelerde protokollerle projeleri uygulamaya geçirdiklerini belirten Şahin, “Çok geniş bir alanda proje destekleri sağlayan bir kurumuz. Sadece tarım ve hayvancılık değil sulama, eğitim ve kültür, sağlık ve turizm adına da mali destekler sağlıyoruz. Eylem planımız dahilinde destek verdiğimiz 3 ana başlık var. Bunlardan biri de beşeri ve kamusal alanlardaki kapasitenin geliştirilmesi. diye konuştu.

D.DOĞAN