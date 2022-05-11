MERAM’IN YENİ SANAYİSİNİN YOLLARI ARTIK DAHA KONFORLU

Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt ve altyapı sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Meram Belediyesi, ilçenin pek çok noktasında altyapı, asfalt, bordür ve parke çalışmalarına devam ediyor. Belediye, bu çerçevede asfaltlama noktasında en çok ihtiyaç hisseden Yeni Meram Sanayi’nin yollarının asfaltlamasının ikinci etap çalışmalarına başladı. Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Dicle ve İmam Azam Caddeleriyle 15386 ve 15387. Sokaklarda toplam bin 600 metre daha nitelikli asfalta kavuşacak. 15 bin metrekarelik bir yol ağının asfaltlanacağı çalışmalarda 6 bin 500 ton altyapı malzemesi ve 4 bin ton asfalt ile 5 bin 140 m² parke, 4 bin 834 metre bordür ve 2011 metre oluk kullanılacak.

3 YILDA 3 MİLYON 687 BİN METREKARE ASFALT ÇALIŞMASI

Altyapı, asfaltlama ile parke ve bordür serim çalışmalarını tüm ilçe genelinde yoğun bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çerçevede Yeni Meram Sanayi’nde de geçen yaz döneminde yapılan çalışmalara ek olarak ikinci etaba da başlandığının müjdesini verdi. Bir hafta içinde tamamlanması planlanan çalışmalar neticesinde bölgenin önemli bir sorununun daha çözüleceğini ifade eden Başkan Kavuş, “Meram’da göreve başladığımız günden bu yana hemşehrilerimizin bizden en önemli isteklerinden biri de altyapı ve asfaltlama çalışmaları oldu. Bu nedenle bizim üzerinde önemle ve hassasiyetle durduğumuz konu da bu oldu. Asfaltlama noktasına özellikle eğildik ve ilçenin pek çok bölgesinde bu sorunu hallettik. Göreve geldiğimiz 3 yıllık süreç içerisinde toplam 3 milyon 687 bin metrakare yolumuzu asfaltla buluşturduk. Asfaltta yaklaşık 125 milyon TL değerinde bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. Yine parke ve bordürde 3 yıl içerisinde 37 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik” şeklinde görüş belirtti.

D.DOĞAN