MERAM’IN YENİ TURİZM DESTİNASYONU TANITILDI

Konya’nın Kapadokyası Kızlar Kayası’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesinin kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram Bağı ile başlayarak Meram Millet Bahçesi’ne kadar uzanan 1,5 kilometre çap aralığındaki tarih, turizm ve kültür rotası bizim gönlümüzde tüm bu yatırımlarımız içerisinde apayrı bir yere sahip. Kızlar Kayası Çevre Düzenlemesi’nin de bulunduğu rotada yer alan Meram Bağı, Lavanta Bahçesi, Kızlar Kayası, Meram Köprüsü, Tavusbaba, Aydın Çavuş, 80 Binde Devri Alem Parkı ve Meram Millet Bahçesi, Vadi-i Meram’ı adeta inci bir gerdanlık gibi süsledi. Kızlar Kayası Çevre Düzenlemesi başlı başına Meram ruhunu yeniden canlandırması bakımından çok değerli bir proje ama değerini bu inci gerdanlığın bir parçası olmakla da alıyor” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; “HER MİSAFİRİMİZ KIZLAR KAYASI’NDA KENDİ HİKAYESİNİ YAZACAK”

Kızlar Kayası’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesi hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “ Meram’ın bu yeni cazibe merkezi ve Dere’nin güzelliğine güzellik katacak çalışmalar 24 bin metrekarelik bir alanın 10 bin metrekaresinde projelendirildi. Alanın en dikkat çekici bölümü çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları oldu. Merdivenlerle adeta bir seyir terası oluşturuldu. Güneşin doğuşundan batışına, gece ışıltısından gündüz görüntüsüne kadar her yönüyle masal kitabından çıkmış bir görüntü ve hüviyet kazandırıldı. Destansı güzelliğe sahip Dere Mahallemiz, yeni bir güzelliğe daha kavuştu. Bu doğal yapılar, pek çok efsane ve hikayeye konu olmuştur. Ama ben inanıyorum ki, burayı ziyaret eden her insan, asıl hikayeyi bundan sonra kendisi yazacak.”

MİLLETVEKİLİ BAYKAN; “BU GÜZELLİĞİ MERAM’A KAZANDIRAN BAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Bu güzel projenin Meram’a ve Konya’ya hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da kendisinin de bir Meramlı olduğunu hatırlatarak “Meram’a bu güzelliği kazandıran Başkanımız Mustafa Kavuş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tavusbaba’dan aşağıya inmenin bizim için bir korku tünelinden geçmekten farklı olmadığı günlerden bugün sosyal tesisleri olan, güzellikleri ön plana çıkarılmış, turizme kazandırılmış bir Dere Mahallesi’ne dönüşmüş olması bizim için her şeyin üstünde. Bu güzellik Konya’ya ve Meram’a bereket getirsin. Konya’nın dört bir köşesindeki ilgi çekecek turizm rotalarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ANGI; “BİRBİRİNDEN DEĞERLİ YATIRIMLAR MERAM VADİSİNDE İNCİ GİBİ DİZİLİYOR”

Konya’yı ve ilçeleri daha üst seviyeye taşıma gayretinde olan tüm belediye başkanlarına ve kamu görevlilerine teşekkür eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Konya’nın her alanda değerler üreten bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Konya’nın tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Angı, başkanların şehrin zenginliğini bugüne taşıma ve gelecek nesillere aktarma çabalarının meyvelerini verdiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde de Dere Mahallesi’nde Meram Lavanta Bahçesi’nin açılışı için bir araya geldiklerini anımsatan Başkan Angı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Meram Belediyesinin her yatırımı birbirinden değerli. Her eser birbirinden güzel bir şekilde inci gibi diziliyor. Kim yapıyor bunu? Ülkesini, milletini, şehrini seven belediye başkanlarımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda gece gündüz çalışıyorlar.”

BAŞKAN ALTAY; “MERAM’DAKİ YENİ TURİZM ROTASI YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK”

Görenlerin Kızlar Kayası’nın yeni çehresine hayran kalmamalarının mümkün olmadığını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Buranın bu muhteşem güzelliğe bürünmesinde büyük emeği olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başladı. Çevre düzenlemesi ile değerlerin ortaya çıkması adına çok kıymetli bir eser olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti; “Meram, Konya’nın en bilinen markalarından biridir. Meram Bağları, Konya’ya gelen insanların sorduğu ilk yerlerden biridir. Meram’ın güçlü ve güzel günlerine dönmesi için çalışıyoruz. Tavusbaba düzenlemesi, Çamlıbel arkasındaki kamulaştırma çalışmalarımız, Vali Konutuyla ilgili yapılan planlamalar… Bunlarla birlikte Başkan Mustafa Kavuş’un ifade ettiği Meram Bağları ile başlayan Dutlu Caddesi üzerindeki yatırımlarla devam eden ve Kızlar Kayası’na gelen rota hepimiz için yeni bir başlangıç olacak. Ve pek çok insanın burayı ziyaret ettiğine şahit olacağız.”

Konuşmaların ardından turizme kazandırılan Kızlar Kayası’nın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Kızlar Kayası’nı gezerek hatıra fotoğrafları çektirdiler.

H.BİLGİLİ