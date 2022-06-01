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MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU ÖĞRENCİSİNDEN TÜRKİYE 3.LÜĞÜ

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Haziran 1, 2022 05:49
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Okul sporlarında okullar arası Halter Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Giresun’da düzenlenen şampiyonaya Çumra Merkez Atatürk Ortaokulu Yıldız Erkekler katagorisinde katılım sağladı.
Çumra Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mesa Deveci Türkiye 3. sü oldu.
A.ARAN
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