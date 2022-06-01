MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU ÖĞRENCİSİNDEN TÜRKİYE 3.LÜĞÜ

Okul sporlarında okullar arası Halter Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Giresun’da düzenlenen şampiyonaya Çumra Merkez Atatürk Ortaokulu Yıldız Erkekler katagorisinde katılım sağladı.
Çumra Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mesa Deveci Türkiye 3. sü oldu.
A.ARAN
GÜNDEM06 Haziran 2022
GÜNDEM06 Haziran 2022
GÜNDEM06 Haziran 2022
SPOR06 Haziran 2022
GÜNDEM06 Haziran 2022
SPOR06 Haziran 2022
SPOR06 Haziran 2022
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