MESLEKİ EĞİTİMİ SEÇEN 5 BİN ÖĞRENCİYE AYDA 300 LİRA BURS VERİLECEK

“Mesleki Eğitimi Tercih Eden Öğrencileri Destekleme İş Birliği Protokolü” Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla imzalandı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in göreve geldiği günden itibaren mesleki eğitim noktasında çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Başkan Altay, yerel yönetimler olarak mesleki eğitimin önemine her zaman dikkat çektiklerini belirterek “İnşallah bugün bu imza töreniyle birlikte mesleki eğitimi tercih eden 3 bin öğrencimize 12 ay boyunca 300 TL’lik burs desteği sağlamış olacağız. Amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde; üreten, ihraç eden ve bu vesileyle gelişen bir ülke ortaya çıkarmak. Bunun için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya bundan sonra da gayret edeceğiz. Sayın bakanımıza hem Konya’ya teşriflerinden hem de özellikle mesleki eğitime gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Hem mesleki eğitimin tekamülü hem eğimin müşterek ihtiyaçlarla beraber belediyelerimizle beraber aynı noktada buluşarak desteklenmesi çok önemli. Konyalılar adına Milli Eğitim Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnsanın çevreyle alakadar olması, çocukların okurken aynı zamanda özellikle mesleki eğitimle beraber çok daha işle, çok daha öğretiyle, çok daha çevreyle alakadar olması hem mesleki kapasitenin geliştirilmesi hem verimli olması hem de bireyin ve toplumun tekamül etmesi açısında çok önemli. Bakanlığımızın açmış olduğu bu mecra eğitime, marifete çok büyük katkı sunacak.” açıklamasında bulundu.

Başkan Altay’ın kadim medeniyetimizin ana şehirlerinden birisinin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şimdi de mesleki eğitime destek verdiğini dile getiren Bakan Özer, “3 bin öğrenciye 12 ay süreyle ayda 300 TL’lik burs verecek. Biz burada bir modifikasyon yaparak 3 bin öğrenciyi 5 bin yapıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Konya’da mesleki eğitimi tercih eden, çıraklık eğitimi alan 5 bin öğrenciye aylık 300 TL burs imkanı sunacak protokolün imzaları atıldı.

D.DOĞAN