MEVLANA ÇARŞISI VE ALTIN ÇARŞI’DA DÖNÜŞÜM TAMAMLANMAK ÜZERE

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte tarihi dokuya uygun şekilde yürüttüğü Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’daki dönüşüm çalışmaları tamamlanmak üzere.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yeniden ihya edilen ve Konya tarihinin en önemli dönüşüm projelerinden olan Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı’daki dönüşüm projesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Konya’nın tarihi misyonuna ve dokusuna uygun bir çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Şehrimize değer katacak tüm projelere destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta başta olmak üzere milletvekillerimize, İl Başkanımıza, belediye başkanlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimizin yarınları için el ele vererek var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

D.DOĞAN