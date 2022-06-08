MEVLANA’NIN ENGİN EVRENİ DİJİTAL SANATLA BULUŞTU

Yapay zeka sanatının önde gelen temsilcilerinden Refik Anadol’un yeni projesi “Rumi Dreams” (Rumi Rüyaları) Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücülüğünde İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunulan Rumi Dreams’in açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve sanatçı Refik Anadol katıldı.

“KONYA ÇAĞIMIZIN YENİ İLETİŞİM MODELİNİ ÇOK İYİ KULLANIYOR”

Serginin açılışında konuşan Bakan Ersoy, Türkiye’nin geçmişten gelen dünya markaları olduğunu, Rumi felsefesi ile Hz. Mevlana’nın bu markaların en büyüklerinden birisi olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, “Yeni çağımızda yeni markalarımızı oluşturuyoruz. İstanbul ve AKM de kültür ve sanat adına çok önemli markalarımız. Refik Anadol çağımızın modern sanatıyla Rumi felsefesini çok güzel şekilde yan yana getirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızla birlikte çok güzel bir işbirliği yaptılar. Sonuçta Mevlana dediğimiz zaman aklımıza Konya geliyor. Konya, çağımızın yeni iletişim modelini çok iyi kullanıyor. Hedefimiz Konya’yı dünya markası yapmak. Önce Türkiye’de sonra dünyada marka yapmak. Dünyada Hz. Mevlana ve Rumi felsefesi çok iyi bilindiği için onu da marka sanatçılarımızla, marka destinasyonlarımızla yan yana getirerek çok anlamlı birliktelikle hızlı bir şekilde sonuca gidiyoruz. Hem bu işbirliklerinden hem de bu işbirliğini İstanbul Beyoğlu Kültür Festivali’nde yapmamızdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

“HZ. MEVLANA’NIN GENÇLERE ANLATILMASI ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hz. Mevlana’nın Konya’nın en önemli değeri olduğunu belirterek onun özellikle gençlere anlatılması adına çok önemli bir başlangıç yapıldığını ifade etti. Eldeki bütün dijital verilerin yapay zeka vasıtasıyla bir sergiye dönüştürüldüğünü kaydeden Başkan Altay, “Türkiye’nin önemli markalarından Refik Anadol bey ile bir çalışma yürüttük. Buraya gelen herkesin etkileneceği bir iş ortaya çıktı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerin Hz. Mevlana ile tanışmalarına bir fırsat oluşturacak. Tabii sergi sadece gençleri değil, Hz. Mevlana’yı seven, onun felsefesini benimseyen, ona muhabbet duyan herkesi AKM’deki Rumi Rüyaları sergisine bekliyoruz. 2023 Şeb-i Arus’un 750’nci yıldönümü. Bu kapsamda açtığımız sergiyi önce Türkiye’nin önemli şehirlerinde sonra dünyanın önemli şehirlerinde açmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. D.DOĞAN