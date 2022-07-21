MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ

Sevgili Çumra Postası okurları hepinize binlerce, milyonlarca MERHABA! Erol Özkan Abimiz haftaya bir yazı istiyorum deyince tatlı bir telaş aldı Bayram sevinciyle birlikte. Tabii yazımızın konusu ne olsun diye düşünürken 15 Temmuz hain girişiminin yıldönümü olunca bende Milli Birlik ve Beraberliğin önemini yazayım dedim inşallah faydalı olurum. Bundan sonraki yazılarımızda başka konularla buluşmak dileğiyle iyi okumalar…

Tarih, insanoğluna çok açık bir şekilde şu gerçeği öğretmiştir: Birlik ve beraberlik içinde yaşayan toplumlar, hep güçlü olmuşlardır. Yeryüzüne adalet dağıtmışlar, zengin kültür ve medeniyetler meydana getirmişlerdir. Buna karşılık; birlik ruhunu tesis edemeyen toplumlar ise, iz ve adres bırakamadan kısa zamanda tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir.

Biz kainatta gayet net olarak, birlik içinde hareket eden bir düzen ve ahenk görmekteyiz. En basitinden ay ve güneş hareket halinde oldukları halde, birbirlerine hücum ediyorlar mı? Yıldızlar birbirleriyle çarpışıyor mu? Gök ile yer birbirine rakip oluyor mu? Elbette hayır!

Hepsi de bir ahenk içinde vazifelerini icra etmekteler.

Mensubu olmakla şeref duyduğumuz Yüce Dinimiz İslam, tevhid (birlik) dinidir.

“Beraberlik rahmet, ayrılık azaptır.”

Birlik ve beraberliğin oluşması kadar sürdürülmesi de bir o kadar önem arz etmektedir.

Biz bu cennet vatanda dirlik ve huzur içinde olmak için, birlik içinde yaşamayı ısrarla vurgularken; tek tip bir birlikten elbette söz etmiyoruz. İçimizdeki farklılıklar kültürel zenginliğimizdir. Karşımızdakine saygı göstererek ve hoşgörülü davranarak yüce ideallere ulaşmada birlik ve bütünlük içinde hareket etmenin önemine ve gereğine işaret etmekteyiz.

Türk Milleti olarak bizlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul etmeliyiz.

Unutmayalım ki, tarih boyunca bizi ayakta tutan, milli ve manevi değerlerimizdir. Dün olduğu gibi bugün de, birlik ve beraberliğimizi bozmaya, kutsal değerlerimizi sarsmaya çalışanlar alacaktır. Bu çabalar, sağduyu sahibi milletimizin sağlam ve sarsılmaz imanı karşısında elbette başarıya ulaşamayacaktır.

Birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışan düşmanların aramıza sokmak istedikleri fitne ve fesat karşısında son derece uyanık ve tedbirli olmalıyız. Unutmayalım ki hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Kurtuluşumuz için tek çıkar yol, içinde bulunduğumuz gemiyi hep birlikte korumak ve kollamaktır.

Şühedalı ve kutlu devletimize saldırılara karşıda tedbirli davranmalı, her daim devletimizin yanında olduğumuzu haykırmalı ve hissettirmeliyiz.

Ben iddia ediyorum Türk Milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devletine kin, düşmanlık beslemek büyük vebaldir. Çünkü tarih boyunca Türk Milleti hep mazlumun yanında yer almış, zalimin karşısında durmuştur. Ta Orta Asyadan Anadoluya, Balkanlardan Ortadoğuya, Afrikaya varıncaya kadar darda kalan, zora düşen kim varsa Türk Milleti olarak hep yanlarında olduk, himaye ettik. Misafirperverliğimizi her daim gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz Allah’ın izniyle.

Dünya Savaşlarından sonra Anadoluya akın akın gelen göç dalgalarına karşı durmak şöyle dursun, hanelerimizi açtık, yurtlarından koparılan bu kardeşlerimizin huzur ve refahı için tüm milletçe seferber olduk. Tüm dünya da buna şahittir. Onun için diyorum Türk Milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşmanlık büyük vebaldir, günahtır diye.

Milli ve manevi değerlerin zayıflamaya başladığı, basit menfaatler uğruna karşılıklı diyalogun terk edildiği, buna karşın; dostlukları, menfaat ilişkilerinin belirlediği günümüz toplumunda birlik-beraberlik anlayışlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Hepimizin bildiği gibi huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için daima güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmanın en önemli şartı milletçe dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bulunmaktır.

Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY :

“Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez,

Toplu vurdukça gönüller, onu top sindiremez.

Sen, ben desin efrat, aradan vahdeti kaldır.

Milletler için, işte kıyamet o zamandır” dizeleriyle bu gerçeği açık bir şekilde ifade etmiştir.

Birlik içinde hareket ettiğimiz sürece, dün olduğu gibi bugün de güçlü ve kuvvetli olacağımız muhakkaktır. Bizim «Çanakkale» ve «İstiklal» zaferlerimizi; el ele vererek, milli ve dini şahlanışımızla birlikte, milli birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığımızı unutmayalım.