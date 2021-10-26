MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALTUNYALDIZ OKUL ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ve şube müdürü Vedat Topbaş okul ziyaretlerine devam ediyor. Altunyaldız Alibeyhüyüğü Cumhuriyet ilkokulu/Ortaokulu, Alibeyhüyüğü Atatürk İlkokulu, Alibeyhüyüğü Şehit Servet Şimşek AİHL, Alibeyhüyügü İHO, İçeriçumra Gökkaya İlkokulu ve Çumra Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek, istişarelerde bulundu, taleplerini dinledi. Bakım Onarımı devam eden Gökkaya İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. A.ARAN
GÜNDEM28 Ekim 2021
GÜNDEM28 Ekim 2021
GÜNDEM28 Ekim 2021
SPOR28 Ekim 2021
GÜNDEM28 Ekim 2021
SPOR28 Ekim 2021
SPOR28 Ekim 2021
PANKOBİRLİK’in yeni başkanı belli oldu
KONUK; GELİRKEN BİR CEKETİM VE KAFAMDA YAPACAKLARIM VARDI, ŞİMDİ KAFAMDAKİLERİ YAPILMIŞ ESERLER OLARAK SİZE BIRAKIYOR, CEKETİMİ ALIP GİDİYORUM
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