MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALTUNYALDIZ’DAN OKUL ZİYARETLERİ

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Altunyaldız Alibeyhüyüğü Cumhuriyet Ortaokulu/İlkokulu, Alibeyhüyügü İHO/İHL ve Alibeyhüyügü Yakup Arıkan Anaokulunda incelemelerde bulundu. Okulda öğrencilerimiz ile okuma etkinliklerine katılıp okulların fiziki ve mevcut durumu hakkında yerinde tespit ve gözlemlerde bulundu. Öğrenciler ve öğretmenler ile sohbet ederek istişare yaptı. İlçe Müdürü Altunyaldız “Tüm gücümüzle okulların yanında ve yardımına hazırız. Toplum olarak okul öncesi eğitimi yagınlastırmamız gerekir. 3-5 yaş grubu çocuklarımızı okullarımıza kazandırmalıyız. Lise eğitimini tamamlamamış öğrencileri mesleki eğitim merkezlerimize yönlendirmeliyiz. Buralarda okuyanlara asgari ücretin 1/3 devlet teşviğinin yanısıra mezun olunca lise diploması, kalfalık ve ustalık belgeleri de verilmektedir. Her okulumuza bakanlığımızın desteği ile yeni kütüphaneler kutduk. Kütüphanelerimize yeni kitaplar kazandırmalıyız, okuma etkinlikleri düzenleyerek okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Bu sureçte eğitime destek veren tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ederim.”dedi.

A.ARAN