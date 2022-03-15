MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALTUNYALDIZ’DAN OKULLARI ZİYARET ETTİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız Okçu Şehit Mehmet Kefeli Ortaokulu/İlkokulu, Güvercinlik Ortaokulu/İlkokulu, Çatahöyük MTAL, Dineksaray İlkokulu, Apa İHO ve Apasaracık İlkokulunda incelemelerde bulundu. Okulda öğrenciler ile okuma etkinliklerine katılıp okulların fiziki ve mevcut durumu hakkında yerinde tespit ve gözlemlerde bulundu. Öğrenciler ve öğretmenler ile sohbet ederek istişare etti.

İlçe Müdürü Altunyaldız “tüm gücümüzle okulların yanında ve yardımına hazırız. Toplum olarak okul öncesi eğitimi yagınlastırmamız gerekir. 3-5 yaş grubu çocuklarımızı okullarımıza kazandırmalıyız. Lise eğitimini tamamlamamış öğrencileri mesleki eğitim merkezlerimize yönlendirmeliyiz. Buralarda okuyanlara asgari ücretin 1/3 devlet teşviğinin yanısıra mezun olunca lise diploması, kalfalık ve ustalık belgeleri de verilmektedir. Her okulumuza bakanlığımızın desteği ile yeni kütüphaneler kutduk. Kütüphanelerimize yeni kitaplar kazandırmalıyız, okuma etkinlikleri düzenleyerek okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Bu sureçte eğitime destek veren tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ederim. Ayrıca tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyorum.” dedi.

A.ARAN