MİNİKLER YENİ UYUM PROGRAMIYLA OKULA ADIM ATTI

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez uygulanacak yeni uyum eğitimi programı kapsamında öğretmenler, öğrenci velilerini okula davet ederek “okula uyum bilgilendirme toplantıları” düzenleyecek

Yeni programa göre, okula uyum sürecinde veliler, çocuklarıyla birlikte bir gün okula gelecekler, okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacaklar

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl anaokulu ve ilkokula başlayacak öğrenciler için 5 Eylül’den itibaren ilk kez uygulanmak üzere yeni uyum eğitimi programı hazırlandı.

Bu kapsamda, uyum sürecinin başında, ülke genelinde sınıf öğretmenleri, veliler ile okula uyum bilgilendirme toplantıları düzenleyecek ve velilerin bir gün boyunca çocuklarıyla okulun iç ve dış mekanlarını birlikte tanımaları sağlanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 5-9 Eylül’de düzenlenecek.

Bakanlık bu yıl ilk defa uyum sürecinde çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.

Buna göre, uyum eğitiminin başlayacağı 5 Eylül’de tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantı öncesinde aileler günü, zamanı ve içeriği hakkında bilgilendirilecek. Bu süreçte, rehber öğretmeni ve okul yönetimi de sınıf öğretmeni ile iş birliği içinde olacak. A.A.