NİJERYA MERKEZ BANKASI DİREKTÖRÜ ÇUMRAYI ZİYARET ETTİ.

Dünya İş Geliştirme Konseyi öncülüğünde ülkemize gelen Nijerya Merkez Bankası Direktörü Dr. Ozoemena S. nnaji ve beraberindeki üst düzey bürokratları Çumra’yı ziyaret etti.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan açıklamasında “Çumra Organize Sanayi Bölgemiz başta olmak üzere Çumra’mızın tarım, turizm ve sanayi potansiyeli hakkında kendilerine bilgi verdik.

Milletimizin gerek Nijerya ve gerekse tüm Afrika halkına duyduğu muhabbeti dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalıştık. Gelen heyetin de bu ziyaretten ve istişareden çok memnun olduklarını sayın başkan ifade ettiler. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.

Emperyalist batı sömürgesinden ve boyunduruğundan kurtulmuş, kendi ekonomik ve siyasi bağımsızlığını kazanmış bir Afrika’yı en kısa zamanda görebilmeyi ümit ve niyaz ediyorum.” A.ARAN