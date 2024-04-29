OBRUK OLUŞTU ÇARŞAMBA ÇAYINDAKİ SULAR KESİLDİ

Çumra ilçesinde, Çarşamba kanalında meydana gelen obruk nedeniyle sulama amaçlı olarak Apa barajında verilen su kesintiye uğradı. Apa Barajı’ndan kanala verilen suyun, oluşan obruk dolayısıyla kesilmesiyle birlikte çiftçiler mağdur oldu.

Bölgede yaşanan kuraklık etkilerinin arttığına dikkat çekilirken, 8-10 metre derinliğinde ve 20 metre çapında yeni bir obruk daha meydana geldiği belirtildi. Küresel ısınma, yer altı sularının çekilmesi ve diğer faktörlerin Konya Ovası’ndaki kuraklık riskini artırdığı vurgulandı. Özellikle Karapınar ilçesinde önceden görülen obruklar, şimdi de Çumra ilçesinde ortaya çıkmaya başladı.

Obrukların etkisiyle Çarşamba çayının geçtiği Gökhüyük ve Doğanlı mahallelerinde de benzer durumlar yaşandı.

Durumla ilgili olarak Devlet Su İşleri (DSİ) ve Jandarma ekiplerinin risklere karşı önlem aldığı, kanalda inceleme ve araştırmalar yapılacağı ve gerekli önlemler ve bakımın tamamlanmasının ardından su verileceği bildirildi. DSİ ve Çumra Sulama Birliği ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.