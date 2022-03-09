ÖGRENCİLER TİYATRO GÖSTERİSİ İLE EĞLENDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Şehir tiyatrosu öğrencilere pandemi ve hijyen konulu kukla gösterisi sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, destek ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra Belediye Başkanı Av.Recep Candan ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

A.ARAN