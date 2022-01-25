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ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ

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Ocak 25, 2022 11:49
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Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Yarı yıl tatili öncesi karnesini alan öğrencileri yalnız bırakmayan Ece ve Altunyaldız, Gökkaya İlkokulu öğrencilere karnelerini vererek sevinçlerini paylaştılar. Öğretmen ve velilerimiz ile sohbet ettiler. Öğrencilerimize iyice dinlemelerini ve kitap okumalarını tavsiye ettiler. A.ARAN
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