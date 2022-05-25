“OLİMPİK YÜZME HAVUZU VE ATLETİZM PİSTİ İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARINA HAZIR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları için şehre kazandırılan olimpik yüzme havuzu ve atletizm pistini inceledi.

Konya’da bugüne kadar yapılan en önemli organizasyon için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, 56 İslam ülkesinden 3 binden fazla sporcuyu misafir edecekleri 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın startının 9 Ağustos’ta verileceğini hatırlattı.

SPORCULAR İÇİN EN İYİ HİZMETİ SUNACAK

Oyunlara kısa bir süre kala Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen olimpik yüzme havuzunda son aşamaya gelindiğini kaydeden Başkan Altay, “İnşallah bir ay içinde kullanılmaya başlanacak. Tesislerimiz İslami Dayanışma Oyunları’na artık hazır. Yapımı son aşamada olan Türkiye’nin ilk olimpik veledromu, atletizm pistimiz ve olimpik yüzme havuzumuz Konya’mızda yarışmaya gelecek sporcular için en iyi hizmeti sunacak.” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’ya kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve tesislerin yapımında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür eden Başkan Altay, “Konya, bu vesileyle birçok önemli tesis kazanmış oldu. Bu tesisler yarışmalarda sporcularımıza hizmet edecek ama sonrasında hem şehrimizdeki sporcularımız hem de gençlerimiz için önemli imkanlar sunmuş olacak. Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi. D.DOĞAN