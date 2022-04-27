ONLİNE KİTAP OKUMA YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen ve bir gelenek haline gelen, çocuklarla, yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen “8.Kitap Okuma Yarışması” ile çocukların ve gençlerin ekran karşısında geçirdiği zamanı azaltmak ve hayata karşı farklı ufuklar kazandırmak için düzenlediği “Hayat Resim Defterine Sığar” isimli yarışmalarının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Yazar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, AK Parti Selçuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, AK Parti Selçuklu Teşkilat Üyeleri, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeler ve davetliler katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Yaptığımız çalışmalarda çocuklarımızın önceliği büyük.”

Selçuklu Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalarda çocukların önceliğinin büyük olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Bu akşam,çocuklarımız başta olmak üzere gençlerimiz ve her yaş grubundan hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği ve gelenekselleşmiş olan iki kıymetli yarışma programımızın ödül törenini icra etmek ve bu vesîleyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın dünyada yegâne olan çocuk bayramını en içten duygularla tebrik ediyorum. Yaptığımız çalışmalar genel itibariyle çocuklarımızın güvenli yarınlarına dokunabilmek, müreffeh bir toplum inşasında gençlerimizin önünü açmaktır. Her ortamda çocuklarımız ve gençlerimizle buluşuyor ve görüyorum ki; Gelişen ve üreten Türkiye yolunda gözümüz hiçbir zaman arkada olmayacak, geleceğimiz emin ellerde, Çocuklarımıza ve gençlerimize güvenimiz tam elhamdülillah. Sizlerin daha iyi imkânlarda ve ortamlarda kendinizi daha çok geliştirmeniz için var gücümüzle bizler çalışıyor, aynı gayreti sizlerden de bekliyoruz. Bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemizin egemenliği için mücadele etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, Vatanımızı Türk yurdu kılan tüm aziz şehitlerimize ve muhterem gazilerimize rahmet diliyorum.” dedi.

Selçuklu’da eğitim alanında yapılan faaliyetlerle çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı bu alanda yapılan çalışmaları şu şekilde değindi;“8.Online Kitap Okuma Yarışmamız ve “Hayat Resim Defterine Sığar” resim yarışmamızı çok özel temalarda düzenlemiş olup, Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı eğitimcilerimizle neticelendirdik.Öncelikle 8. Online Kitap Okuma Yarışmamızda dereceye giren 10 kitapsever hemşehrimizi tebrik ediyorum.Toplam maliyeti 150.000 Türk Lirası olan yarışma programımıza 2520 başvuru olup, 910 kişi yarışmaya dâhil oldu.Yarışma kitaplarımızda,Selçuklu Medeniyeti ve şehir kültürünü esas aldık.Kitaplar hayat boyu öğrenme yolunda en iyi dostumuzdur. Sekizincisini düzenlediğimiz gelenekselleşen kitap okuma yarışmamızı; çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkin hemşehrilerimize kitap okuma bilinci kazandırma, onları sözcüklerin zengin dünyasıyla buluşturma, araştırmaya yöneltme ve analitik düşünebilmelerini sağlama gayesiyle gerçekleştiriyoruz. Kitaba ve bilgiye ulaşmada sizlere kolaylık sağlamaya devam ediyoruz. Selçuklu Belediyemiz bünyesindeki kütüphanelerimizde her yaştan hemşehrimize hitap eden kitaplar bulunuyor. 98 kütüphanemizde bulunan 600.000’i aşkın kitabımızla ve kütüphanelerimizin sosyal-kültürel etkinlikleriyle şehrimizin kültürel dokusuna katkıda bulunmayı görev biliyoruz. Her yıl yeni yayınlar kazandırarak kütüphanelerimizi güncel tutuyoruz. Sürdürülebilir kütüphaneciliği önemsiyor ve bunun için gerekli kaynağı sağlıyoruz. Medeniyetimizin vârisi çocuklarımız ve gençlerimizin adına yaptığımız faaliyetlerimiz hız kesmeden sürmektedir. Okul dışı öğrenme ortamlarımız bu bağlamda büyük önem arz ediyor:Sille Tabiat Okulumuzda evlatlarımız tabiatla buluşuyor, doğayı keşfediyorlar.Sanat ve Tasarım Atölyemizde öğrencilerimiz sanatla iç içe olup, el becerilerini geliştiriyorlar.Trafik Eğitim Parkımızda çocuklarımız trafik ahlâkı ve bilinci kazanıyorlar.Çocuk Kütüphanemizden anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz nitelikli kitaplarla tanışıyor ve eğlenerek öğreniyorlar.Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademimizde çocuklarımız ve gençlerimiz, toplam 12 atölyemizle,teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişimleri takip ederek, keşfeden ve sorgulayan bir düşünceyle üretime katılmaktadırlar.Hatice Hatun Külliyemizdeki Çocuk Mektebimizde mânevî atmosferde zaman geçiren çocuklarımız dinî ve ilmî programlarda bire bir yer alıp öğrenimlerine devam ediyorlar.Uzaktan Destek Eğitim Merkezlerimizle pandemi döneminde özellikle ücretsiz internetle tablet desteği ve huzurlu ders çalışma ortamı arayan gençlerimize sunduğumuz hizmetlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Bir diğer faaliyetimiz olan Selçuklu Belediyesi Sanat Akademimizde ise; kişisel gelişim, müzik ve sahne sanatları alanlarında birçok evladımız ve hemşehrilerimiz eğitim görmektedir. Özgüvenleri tam, kendilerini iyi ifade eden bir nesil için Sanat Akademimiz başlangıçtan bu yana halkımızın yoğun ilgisiyle hizmetlerine devam etmektedir.

“Resim yarışmamızla çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirmelerine vesile olduk”

Her şeyin hayal etmekle başladığını ve bu konuda resim yarışmasıyla çocukların kendilerini geliştirmelerine katkı sunduklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı: “Diğer programımız olan“Hayat Resim Defterine Sığar” resim yarışmamızı; çocuklarımızın ve gençlerimizin duygu ve düşüncelerini renklerle kağıda yansıtmalarını sağlama ve hayal güçlerini geliştirmeleri amacıyla düzenledik.Toplam maliyeti 1.250.000 Türk Lirası olan yarışma programımız üç kategoride çeşitli temalarda planlandı. Resim defteri ve boyalarının bulunduğu resim çantalarını ikamet ettikleri mahalle tesislerinden alan yarışmacı evlatlarımız, yaptıkları birbirinden güzel resim çalışmalarını yine bu tesislere güvenle teslim ettiler. Yarışmamıza Selçuklu ilçemizde ikamet eden yaklaşık 6000 çocuğumuz ve gencimiz başvurmuş, 845 katılımcı resimlerini teslim ederek jüri değerlendirmesine katıldılar. Resimlerimizi,İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı öğretmenlerimizden oluşan jürimizle değerlendirerek derecelendirdik ve hak eden katılımcılara ödüllerimizi birazdan ulaştıracağız. Bugün burada sizlerle toplam 53 ödülümüzü dereceye giren yarışmacılarımıza takdim ederek, Resim Yarışmamızda sergileme ödülü kazanan 47 katılımcımıza da ödüllerini posta yoluyla ulaştıracağız.İki özel yarışmamızda da dereceye girerek ödüle layık görülen evlatlarımızı tebrik ediyor;kitaplarla bağlarınızı dâim tutmanızı, duygu ve düşüncelerinizi renklerle aktarma yolunda sanat sevginizin de devamını diliyorum.Sizleri önemsiyor, gelecekte bu kürsülerde sizleri görüyoruz. Bu emaneti sizlere devredinceye dek, ekip arkadaşlarımızla birlikte, sizler için var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz. Geleceğimizin teminatı siz değerli evlatlarımızı sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan protokol heyetimize ve değerli ailelerimize teşekkürlerimi arz ediyorum.

“8.Online Kitap Okuma Yarışması” ile üç kategoriden oluşan “Hayat Resim Defterine Sığar” yarışmasında dereceye giren yarışmacıların ödülleri Ahmet Pekyatırmacı ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

D.DOĞAN