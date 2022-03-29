ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASINDA TÜRKİYE 1.Sİ ÇUMRA’DAN

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Gençlik Bilgi Yarışması ile il ve ilçe müftülükleri bünyesinde Lise öğrencilerine yönelik 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında “Çanakkale Ruhu” adlı şiir yarışması, Ortaokul Öğrencilerine yönelik 12 Mart İstiklal Marşının Kabul Edildiği Gün ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” temalı kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler İlçemiz Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığımızca Türkiye genelinde düzenlenen “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Gençlik Bilgi Yarışmasında” 50 soruda 50 doğru yaparak birinci olan İhsan Çetinkaya İmam-Hatip Ortaokulu Öğrencisi Berra Betül Yıldırım ile İlçe Müftülüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında “Çanakkale Ruhu” adlı şiir yarışmasında birinci olan Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencisi Hayati KÖFE’ye ödülleri Konya İl Müftümüz Doç. Dr. Sayın Ali ÖGE tarafından verildi.

12 Mart İstiklal Marşının Kabul Edildiği Gün ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” temalı kompozisyon yarışmasında birinci olan Saliha Onbaşı Ortaokulu Öğrencisi Asude Naz Keser’e İlçe Belediye Başkanı Recep Candan, ikinci olan İhsan Çetinkaya İmam-Hatip Ortaokulu Öğrencisi Elif Oğuz’a İlçe Müftüsü Ali ABAY, üçüncü olan İhsan Çetinkaya İmam-Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Bardakçı’ya ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız tarafından ödülleri takdim edildi.

Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali ÖGE ödül töreninde yaptığı konuşmada, okul yöneticisi ve öğreticileri ile birlikte dereceye giren öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. A.ARAN