PANKOBİRLİK GENEL BAŞKANI BAŞKAN RAMAZAN ERKOYUNCU, SEYDİŞEHİR VE BEYŞEHİR BÖLGESİ MUHTARLARI İLE BULUŞTU

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Seydibey üretim kampüsünde Seydişehir ve Beyşehir bölgesi muhtarları ile bir araya geldi. Görüşmede bölge tarımına ilişkin önemli istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, Seydişehir ve Beyşehir bölgesi muhtarları katıldı. Muhtarlar, kendi bölgelerindeki çiftçilerin yaşadığı zorlukları, ihtiyaçları ve beklentileri dile getirdiler. Başkan Erkoyuncu, muhtarların aktardığı sorunları dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi. Görüşmede, bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin artırılması, su kaynaklarının etkin kullanımı gibi konular ön plana çıktı.

Başkan Erkoyuncu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, muhtarların çiftçilerin sorunlarına yakından vakıf olduklarını ve taleplerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Erkoyuncu, “Çiftçilerin sorunlarına yakınen vakıf olan muhtarların talep ve değerlendirmeleri bizim için son derece faydalı oldu. Konya Şeker, hem üreticilerimizle hem de yerel yöneticilerimizle periyodik olarak yaptığımız saha buluşmalarında oluşan ortak akıl ile geleceğe daha da güvenle yürüyor,” dedi.

Erkoyuncu, Konya Şeker’in tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla yaptığı çalışmaları anlattı. Tarımın sürdürülebilirliği için inovatif çözümler geliştirdiklerini ve çiftçilerin refahını artırmak için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti. “Konya Şeker olarak, çiftçilerimizin daha verimli ve kazançlı bir üretim yapabilmesi için sürekli yenilikçi adımlar atıyoruz. Konya Şeker üreticiler ve yerel yöneticilerle işbirliği içerisinde çalışarak tarımın geleceğini şekillendirmeye devam edecek. Bu tür buluşmalar, hem çiftçilerimizin sorunlarını daha iyi anlamamıza hem de ortak akıl oluşturarak çözüm yolları üretmemize olanak tanıyor. Tarımın geleceği için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.