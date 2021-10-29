PANKOBİRLİK GENEL BAŞKANI ERKOYUNCU; DEĞERLERİMİZE BAĞLILIK TEMEL ÇİZGİMİZ, GELECEĞE DAİR UMUDUMUZ EN BÜYÜK İTİCİ GÜCÜMÜZDÜR

Başkan Ramazan Erkoyuncu Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
“Bu millet zannedilenden daha fazla Cumhuriyetimizi içselleştirmiştir, bundan hiç şüphe duymuyoruz, Genel Kurulumuzda da bu durumun çok net bir şekilde ortaya çıktığını gördük” diyen Başkan Erkoyuncu; “bizi geleceğe taşıyacak, güçlü yapacak en önemli gücümüz geçmişimiz, tertemiz ekmeğimiz, topraktan gelen samimi mücadelemizdir.
Şeffaf, hesap sorulabilir olmayı hep sürdüreceğiz. Bu çizgiden hiç ayrılmadan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu ülke için, bu ülkenin toprakları için, bu ülkenin eli nasırlı çiftçisi için ekibimizle birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtir, bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımız ile bu aziz vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı iletiyor, başta çiftçi ortaklarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.
GÜNDEM31 Ekim 2021
GÜNDEM31 Ekim 2021
GÜNDEM31 Ekim 2021
SPOR31 Ekim 2021
GÜNDEM31 Ekim 2021
SPOR31 Ekim 2021
SPOR31 Ekim 2021
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