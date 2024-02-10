PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 6 Şubat depremiyle ilgili açıklama yaptı

Konya Şeker, 6 Şubat depreminde hızlı bir şekilde yardımlara başladı. Yardım tırları bölgeye sevk edildi ve gıda, akaryakıt ve hayvan yemi desteği sağlandı. Konya Şeker ayrıca arama kurtarma timi gönderdi ve kan bağış kampanyasına destek verdi. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ise depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve devletin ve milletin her zaman yanında olduklarını belirtti.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 6 Şubat depreminin sene-i devriyesinde yayımladığı mesajında, “Ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Allah bir daha böyle bir acıyı milletimize yaşatmasın” dedi.

Konya Şeker, 6 Şubat’ta dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 ve 7,5 büyüklüklerindeki iki depremde, anında deprem bölgesine müdahalelerde bulunarak yardımlara başladı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da depremin yaşandığı ilk saatten itibaren ekiplerle birlikte çalışmalara katıldı.

Yardım tırları vakit kaybetmeden bölgeye sevk edildi

Yardım tırlarını vakit kaybetmeden yola çıkaran Konya Şeker, depremin ilk gününden itibaren müşterek acılara ortak olurken, devam eden günlerde de devletin yetkili birimleriyle koordineli olarak gıda tırlarını göndermeyi sürdürdü. Bölgelerden gelen tırlar, ihtiyaç doğrultusunda talep edilen noktalara gönderildi. Konya Şeker, bölgedeki, akaryakıt ihtiyacına da destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürürken iş makinası ve operatör desteği sağlamayı da ihmal etmedi. Aynı zamanda bölgede doğan hayvan yemi ihtiyacına da cevap verme gayretinde olan Konya Şeker bu bağlamda da bölgeye hayvan yemi desteğinde bulundu.

Konya Şeker seferber oldu

Şirket çalışanları ve iştirakleri ile birlikte adeta bir seferberlik başlatan Konya Şeker, Soma Termik Santrali bünyesinden eğitimli 20 kişilik tam teçhizatlı Arama Kurtarma Timini de, AFAD koordinasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları için yönlendirdi. Sıcak AŞ ihtiyacına da cevap vermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Konya Şeker, kan bağış kampanyasına da büyük destek verdi.

“Devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız”

6 Şubat depreminin sene-i devriyesinde açıklama yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan ve 11 ilimizi kapsayan 6 Şubat depreminin üzüntüsünü halen yaşamaktayız. Bizler de Konya Şeker ailesi olarak olayın ilk yaşandığı andan itibaren başta AFAD olmak üzere, devletimizin ilgili kuruluşları ile hep koordinasyon içinde olduk. Bu çerçevede bizden istenilen her konuda milletimizin yanında olmaya gayret ettik ve olmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 6 Şubat depreminin sene-i devriyesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Allah bir daha böyle bir acıyı milletimize yaşatmasın. Konya Şeker ailesi olarak devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız” ifadelerine yer verdi. – KONYA