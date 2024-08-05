Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu’dan Teşekkür

Kooperatifimizin genel kurul tarihinin en kalabalık üye katılımı ile yapılan seçimli genel kurulumuz tam bir demokrasi şöleni ve demokratik yarışa sahne olmuştur.

Bu büyük kurumun geleceği adına irade gösteren tercihinin hangi adaya yapmış olursa olsun katılım sağlayan 23 Bin 124 üyemizin her birine ayrı ayrı şükranlarımızı arz ediyorum.

Genel kurul süresince yasal kontrol ve koordinasyonu sağlayan devlet görevlilerine, genel asayişi sağlayan emniyet mensuplarımıza, kayıt kabul ve yardımcı hizmetlerde görev alan tüm çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz.

Hizmet yarışında ben de varım diyerek bu büyük yükü almak için aday olan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, kurumlarımızın inkişafı adına verecekleri her türlü katkıya gönlümüzün de kapımızın da açık olduğunu belirtmek istiyorum.

Genel kurulumuzun sonuçlanmasından bugüne kadar ziyaret ederek, arayarak, mesaj göndererek hayırlı olsun dileklerini ileten tüm sevenlerimize de kooperatifimiz ve yönetim kurulu adına ayrıca teşekkür etmeyi bir borç biliriz.

Önümüzdeki dönemde de eli nasırlı çiftçimizin bize verdiği bu güçle onların alın teri için gece gündüz çalışmak boynumuzun borcudur.

Hep beraber yürüdüğümüz bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun.