PARA YÜZMEDE MADALYA ŞOVU

Konya İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, Para Yüzme yarışlarında madalya toplamaya devam etti.

Türk sporcular bugünkü yarışlarda 2 altın, 3 gümüş ve 1 de bronz madalya kazandı.

MADALYALARA DOYMUYORLAR

Olimpik Yüzme Havuzunda dün yapılan Kadınlar 200 m Serbest (S4-S5) kategorisi finalinde de 3 sporcumuz kürsüye çıktı. Bu kez altın madalya Sümeyye Boyacı’ya giderken, Sevilay Öztürk gümüş, Emine Avcu ise bronz madalyanın oldu.

SERBEST ERKEKLERDE 2 MADALYA

Erkekler 200m Serbest (S4-S5) yarışmalarında da altın ve gümüş madalya Türk sporcuların oldu. Koral Berkin Kutlu oyunlar şampiyonu olurken, ikinciliği Hamit Demir aldı. Suudi Arabistan’dan İbrahim Almarzuqi ise bronz madalyanın sahibi oldu.

ŞEVVAL’DEN GÜMÜŞ MADALYA

Kadınlar 200m Bireysel Karışık (S4-S10) kategorisinde altın madalyayı Uganda’dan Husran Biramahiire Kukundakwe kazandı. Türk sporcu Şevval Beren Mutlu da ikinci oldu. Erkekler 200m Bireysel Karışık (S4-S10) ise Özbekistan’dan Azizbek Boyrazarov şampiyon oldu. İranlı sporcular Sina Zeyghaminezhad gümüş, Abolfazi Zarif Pouresmaeil Yazdi ise bronz madalyayı ülkesine götürdü.

M.LEYLEK