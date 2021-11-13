PlusNet İnternet Satışına Başladı

Netwifi İletişim Hizmetleri Limited Şirketi Plusnet markasıyla tüm Türkiye’de internet satışına başladı.

2014 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından internet servis sağlayıcı lisansı ile yetkilendirilen Netwifi İletişim Hizmetleri Limited Şirketi bu alanda kazandığı tecrübesini PlusNet ismiyle tüm Türkiye’de ki kullanıcılarına aktarıyor.

Wireless ve fiber altyapı üzerinden bir çok aboneyi kesintisiz ve hızlı internetle buluşturan Netwifi, Plusnet markasıyla ilk olarak Konya ili Selçuklu, Meram, Karatay ilçelerinde aboneleriyle buluştu.

Hızlı ve kesintisiz internetle tanışan Eczacı Murat bey açıklamasında şunları kaydetti: “Farklı bir firmadan internet alıyordum. Birçok kez internette kopma sorunu ile karşı karşıya kaldım ve müşteri hizmetlerine ulaşıp sorunu çözmem günler alıyordu. Plusnet kullanıcısı olduktan sonra kesinti yaşamadım. Arıza olduğu zaman ne yapacaklarını merak ettim ve müşteri hizmetlerini aradım hemen aynı saat içerisinde teknik ekipler geri dönüş sağladı. Plusnet’in Konya’da internet satmasıyla kaliteli ve güvenilir bir firmadan internet almaya başladım. Teşekkürler plusnet.”