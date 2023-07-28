RAFADAN TAYFA ÇUMRA’YA GELİYOR

Ziyaretçilerine lavanta bahçeleri ile görsel şölen sunan Çumra Misâk-ı Milli Park’ında çocukların gözdesi Rafadan Tayfa ekibi konser düzenleyecek.

Çumra’nın yeni cazibe merkezi Misâk-ı Milli Parkı çocukların doyasıya eğleneceği bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TRT ekranlarında çocukların büyük bir ilgi ile izlediği Rafadan Tayfa ekibi Çumra’ya gelecek. Çumra Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlik 28 Temmuz Cuma günü saat 18:00’da başlayacak. Çocukların yanı sıra etkinlikte gençler için Çumra’nın yerel sanatçısı Faysal

Acar’da sahne alacak.

“Görsel Şöleni Güzel Bir Etkinlikle Taçlandıracağız”

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Çumra’dan ve çevre illerden 7’den 70’e ziyaretçi akınına uğrayan Misâk-ı Milli Parkı için lavanta bahçeleri ile ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunduğunu belirtti. Bu görsel şöleni güzel bir etkinlikle taçlandırmak istediklerini belirten Başkan Candan; “Misâk-ı Milli Parkımız Çumra’mızın yeni bir turistik noktası haline geldi. Kokusu ve eşsiz mor ve eflatun renkleri ile parkımız oluşturduğu görsel şölenle Çumra’ya bambaşka bir hava kattı. Bu anlamda gerek Çumra halkımızdan gerek çevre illerden gelen vatandaşlarımızdan güzel ve olumlu tepkiler alıyoruz. 11 bin 770 metrekarelik alanımızda lavanta bahçelerinin o güzel görüntüsü ve kokusu arasında vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Misâk-ı Milli parkımızın açılmasıyla bu alanda ilk etkinliğimizi de düzenlemiş olacağız. Özellikler çocuklarımızın çok seveceği Rafadan Tayfa ekibini onlarla buluşturacağız. Ben herkesi bu Cuma yapacağımız etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu. H.BİLGİLİ