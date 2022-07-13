REKTÖR PROF. DR. AKSOY’UN GİRİŞİMLERİYLE TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehrinde geçirdiği kaza sonrası vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Arş. Gör. Tenzile Erbayram, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un girişimleriyle ambulans uçakla Konya’ya getirildi. Prof. Dr. Aksoy, tedavisi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam eden Erbayram’ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Koplay ile birlikte, tedavisi göğüs cerrahisi servisinde yürütülen Fen Fakültesi Arş. Gör. Tenzile Erbayram’ı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Aksoy, “Rabbim şifa versin. En kısa zamanda ailenize, öğrencilerinize kavuşacaksınız. Rabbim; devletimize, milletimize güç, kuvvet versin. Devletimizin ortaya koymuş olduğu adımla Tenzile Erbayram Hocamızı ambulans uçakla Konya’ya getirebildik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Devletimizin gücünü zor zamanlarda, yurt dışında daha çok hissediyoruz. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.” dedi. Arş. Gör. Tenzile Erbayram da Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’a teşekkür etti.

Arş. Gör. Tenzile Erbayram’ın tedavisini takip eden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Yıldırım ise “Erbayram’ın genel durumu gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. İlk geldiğinde kemik kırıkları ve travması mevcuttu. İlgili branşlar değerlendirdikten sonra biz travma takibinin devamı için göğüs cerrahisine devrini yaptık. Takiplerin bu şekilde devam etmesi durumunda birkaç gün içinde taburcu olabilir.” diye konuştu.

Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehrinde geçirdiği kaza nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde, özellikle de omurgasında kırıklar oluşan Arş. Gör. Tenzile Erbayram, Üsküp’te gerekli müdahalenin yapılmaması ve acilen ameliyat olması gerektiğinden dolayı Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçen Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un girişimleriyle ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. D.DOĞAN