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Roblox Promo Kodları 2024 (Kıyafet Codes)

Roblox Promo Kodları 2024 (Kıyafet Codes)

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Mart 21, 2024 23:10
Roblox Promo Kodları 2024 (Kıyafet Codes)
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Roblox Promosyon kodlarıoyundaki karakterleri ücretsiz olarak geliştirmenizi ve özelleştirmenizi sağlayan kodlardır. Bu kodlar sayesinde oyunda daha renkli ve kullanışlı karakterlere sahip olma imkanına sahip oluyorsunuz.

Roblox Promosyon kodları ve kodu kullandığınızda alacağınız eşyalar aşağıdaki gibidir;

AMAZONNARWHAL2020Zarif Narwhal Omuz Arkadaşı
ARGOSKANATLARTopuz Sinek Kuşu Kanatları
SMYTHKULAKLIKLAR2020Gnarly Üçgen Kulaklıklar
ÖRÜMCEKKOLAÖrümcek Kola Evcil Hayvanı
RUH20202020 Ruh Günü Omuz Dostları
TWEET2MILEsnek Şapka
TWETROBLOXKuş
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Roblox Kıyafet Kodları 2024
Roblox kodları nedir?
Roblox kodları nereden alınır?
Promosyon Kodu ne anlama geliyor?
Roblox’un eski adı nedir?
Roblox hangi kod dilidir?

Roblox Kıyafet Kodları 2024

Roblox promosyon kodlarıRoblox promosyon kodları
Roblox Promo Kodları 2024 (Kıyafet Codes) 5

Roblox hilesi oyuncuların bedava Robux kazanmaları için yapıldı. Gönderim yapabilmek için aşağıda belirtilen doğrulama adımlarını doğru bir şekilde uygulamanız gerekmektedir.

Roblox hilesini kullanmak için hile sitelerinde hileye git butonuna basarak hileye gidebilirsiniz. Butona bastıktan sonra karşınıza çıkacak ekranda 5 saniye bekleyiniz. Bu süre dolduktan sonra hileye geçmek için devam butonuna basın.

Roblox hilesi aktif edildikten sonra hesabınıza göndermek istediğiniz Robux miktarını seçin ve gönder butonuna tıklayın. Bir pencere açılacak ve kullanıcı adınızı isteyecektir. Kullanıcı adını buraya gir. Kullanıcı adınızı girdikten sonra Robux oluşturulup gönderilmeye başlayacaktır.

Roblox kodları nedir?

Roblox kodlarıRoblox oyunlarında kullanılabilecek ve çeşitli avantajlar sağlayan özel kodlardır. Bu kodlar oyun içi para, eşya, kıyafet, aksesuar gibi çeşitli ödüller sunabiliyor.

Roblox kodları nereden alınır?

Roblox kodları çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Roblox’un resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ve oyun içi etkinlikler Roblox kodlarının alınabileceği yerler arasında yer alıyor. Ek olarak bazı üçüncü taraf web siteleri ve topluluklar da Roblox kodları sunmaktadır.

Promosyon Kodu ne anlama geliyor?

Promosyon kodu, bir ürün veya hizmeti tanıtmak için kullanılan özel bir koddur. Bu kodlar genellikle indirimler, ücretsiz ürünler veya hizmetler gibi avantajlar sunar.

Roblox’un eski adı nedir?

Roblox’un eski adı DynaBlocks’tur. 2005 yılında David Baszucki ve Erik Cassel tarafından kurulan DynaBlocks, 2006 yılında Roblox olarak yeniden adlandırıldı.

Roblox hangi kod dilidir?

Roblox, Lua programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Lua öğrenmesi basit ve kolay bir dildir. Roblox’u Lua ile geliştirmek, oyunların daha hızlı ve daha kolay geliştirilmesini sağlar.
İşte Roblox kodlarının bazı örnekleri:
# TRGTBOARD – 1.200 Robux
# NO-G4M3 – Uçan Kaykay Alay Hareketi
# iyi geceler – Karlı Köprüye ışınlan
# kader – Kader Konumuna Işınlan

Roblox promosyon kodlarıRoblox promosyon kodları
Roblox Promo Kodları 2024 (Kıyafet Codes) 6

Roblox şarkı kodları Şöyleki;

Temiz Haydut – Rockabye1141928708
Tabut Taşırken Dans Etmek5180097131
Dans Maymunu4517047588
Ed Sheeran – Senin Şeklin1349232024
BTS – Dinamit5597073660
Eminem – Korkmuyorum131149175

Peki bu kodlar nasıl kullanılacak? Bunları tek tek yazalım;

  • Öncelikle oyunda radyoyu açmanız gerekiyor.
  • Radyoyu açtıktan sonra bilgisayarınızın klavyesindeki ‘E’ tuşuna basın
  • Butona bastığınızda bir bölüm açılacak, yukarıdan istediğiniz şarkının kodunu kopyalayıp oraya yapıştırın.
  • Kopyalayıp Tamam’a tıklayarak onayladıktan sonra radyo o şarkıyı çalmaya başlayacaktır.

Kaynak:Roblox Promo Kodları 2024 (Kıyafet Codes)
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