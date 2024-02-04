Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Konya Büyükşehir’i mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 12. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, deplasmanda Konya Büyükşehir’i 33-45’lik skorla mağlup etti. Büyükşehir, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 12. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Konya Büyükşehir’e konuk oldu. Karşılaşmayı 33-45’lik skorla kazanan Büyükşehir, sezonunu ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Konya 75. Yıl Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Büyükşehir Hentbol Takımı Taner Günay, Çetin Çelik, Kerem Yontar, Onur Ersin, İlkan Keleşoğlu, Darko Setevanovic ve Oğulcan Güney 7’lisi ile başladı. Karşılaşmasının ilk yarısında tempoyu iyi yöneten Büyükşehir, devre arasına 25-28’lik skorla önde gitti. İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü kaybetmeyen Büyükşehir, sahadan 33-45’lik skorla galip ayrıldı. Büyükşehir’in en skorer oyuncuları Çetin Çelik’in 9 golü, Darko Stevanovic’in 7 golü, Miri Muhammed ve Onur Ersin’in 6 gölü ile maça damga vurdu. Bu sonuçla galibiyet sayısını 10’a yükselten Büyükşehir, sezonun ikinci yarısına galibiyet ile başladı. – SAKARYA