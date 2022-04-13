ŞAMPİYON “ÇUMRA GÜNEŞ SPOR”

Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen Kurumlar ve Stk’lar arası Geleneksel Çatalhöyük Erkek Voleybol turnuvasının şampiyonu belli oldu. Ödüller düzenlenen iftar programı ile verildi.

Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvaya 18 Kurum ve STK katıldı. Yaklaşık 2 ay sürdü.

Turnuvanın Şampiyonu Çumra Güneş Spor olurken ikinci olan takım Mehmet Çiftçi Koleji, üçüncü takım ise İçeriçumra Belediye Spor kulübü oldu.

Çumra Belediyesi Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın finalini izleyen Çumra Belediye Başkanı Av.Recep Candan; “ Çumra Güneş Sporu tebrik ediyoruz başarısından dolayı ayrıca kıran kırana mücadele eden Mehmet Çiftçi Koleji hocalarımızı da tebrik ediyoruz. Voleybol turnuvamız güzel ve verimli bir şekilde sonuçlandı. Çumra’mızın birliği ve beraberliği açısından çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu turnuvamızın ödül törenin inşallah ramazan ayında bir iftar programı düzenleyerek orada taktim etmek istiyoruz” dedi.

Ödül töreni düzenlenen iftar programı ile sporculara verildi.

Düzenlenen iftar programında dereceye giren takımlar başta olmak üzere katılan tüm sporculara kupa ve ödülleri verildi ve iftar programıyla son buldu.

İftar programında söz alan Başkan Candan” Çok değerli Voleybol sporuna gönül vermiş hemşehrilerimiz arkadaşlarımız hepiniz hoşgeldiniz Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Güzel bir turnuva oldu aslolan birlik ve beraberlikti, dostluktu arkadaşlıktı takım ruhuydu ve bu turnuvada bunların hepsini hep birlikte görmüş olduk. İnşallah böyle güzel turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz” dedi ve turnuva katılan tüm takımlara sporculara teşekkür etti.

Düzenlenen iftar programında dereceye giren takımlar başta olmak üzere katılan tüm sporculara kupa ve ödülleri verildi ve iftar programıyla son buldu. A.ARAN