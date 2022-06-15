ŞAMPİYON TAKIMDAN BAŞKAN HASAN KILCA’YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Türkiye genelinde 120 lisenin katılımıyla gerçekleşen Liseler Arası Hokey Turnuvası’nda Türkiye Şampiyonu olan Sadrettin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hokey Takımı sporcuları, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti.

Turnuvada kazandıkları kupayla birlikte Karatay Belediyesi’ne gelen ve Başkan Hasan Kılca ile bir süre görüşen şampiyon takımın sporcu ve okul yöneticileri, turnuvaya katılımları ile bugüne kadarki destekleri dolayasıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ettiler.

KARATAY’IMIZI SPORDA DA MARKA YAPACAĞIZ

Sadrettin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hokey Takımı’nın elde ettiği başarıdan ve kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Hasan Kılca; Karataylı gençlerin en güzel şekilde yetişmeleri, sporcu ve sağlıklı bir nesil olmaları konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Başkan Hasan Kılca şunları ifade etti: “Konya’mızı ve Karatay’ımızı temsil ederek şampiyon olan Karatay Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni, öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Karatay Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana spora ve sporculara olan desteğimizi hiç eksik etmedik. Gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Karatay Belediyespor Kulübümüzün ve okullarımızdaki gençlerimizin birçok branşta elde ettiği başarılar, amacımıza adım adım yaklaştığımızı gösteriyor. Yeter ki gençlerimiz istesin, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Karatay’ımızın sporla anılmasını ve bu alanda marka bir ilçe olmasını amaçlıyoruz.”

Öte yandan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyaretin sonunda Sadrettin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hokey Takımı sporcularına Konyaspor forması da hediye etti. D.DOĞAN