SANAYİ İTFAİYE MERKEZİ TAMAMLANMAK ÜZERE

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sanayi bölgelerinde çıkabilecek olası yangınlara daha hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla şehre kazandırdığı Sanayi İtfaiye Merkezi tamamlanmak üzere.

Sanayi İtfaiye Merkezi’nde incelemelerde bulunan ve merkezin son durumu hakkında bilgi veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Benim Şehrim projesi kapsamında söz verdikleri işlerden birisini daha hayata geçirmek üzere olduklarını söyledi.

Konya sanayisinin çok hızlı geliştiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Özellikle Aslım bölgesine bir kümelenme oluştu. Bir taraftan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’sini taşıyacağımız yeni bölgeye, bir taraftan da mevcut ve yeni yapılan sanayi alanlarına hizmet edecek, özellikle sanayi için uzmanlaşmış itfaiye merkezinin inşaatında sona geldik. 8 araçlık bu merkezimiz özellikle ihtisas bir itfaiye merkezi olacak. Sanayi yangınları için özel eğitilmiş ekiplerimiz, özel ekipmanlarımızla birlikte burada oluşacak bir duruma en hızlı şekilde müdahale edecek.” diye konuştu.

“KONYA BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ YAPTIĞI İŞLERLE TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA ÖRNEK”

İtfaiyenin ihtiyaç olduğu anda en güçlü ve en hızlı şekilde müdahale edilecek bir teşkilat olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Altay şunları kaydetti: “Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yapmış olduğu işlerle Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir itfaiye merkezi konumunda.” dedi.

D.DOĞAN