Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK:“KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan KAPSÜL Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıldı.

Açılışta konuşan Bakan Varank, KAPSÜL Teknoloji Platformu modelinin inovatif bir model olduğuna dikkat çekti. Platformda Konya Büyükşehir öncülüğünde üniversitelerle birlikte teknoloji firmalarının gençlere dönük üç ana işi gerçekleştireceğini kaydeden Bakan Varank, “Birincisi, dünyanın en büyük teknoloji yarışması TEKNOFEST’İ düzenliyoruz. Bu kapsamda gençlerimiz buraya gelerek TEKNOFEST yarışmalarına, bilim yarışmalarına gönüllerinin el verdiği ölçüde hazırlanabilecek. Maddi kısımların tamamını Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kuruluşlar halledecek. Bu manada TEKNOFEST yarışmalarına ev sahipliği yapacak atölye imkanı sunacak. İkinci olarak, burada özellikle farklı laboratuvarlar kurularak akıllı şehirler olsun, finansal teknolojiler olsun bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize, girişimcilerimize bir altyapı sağlayacak. Bu manada Konya’nın gençlerine hizmet edecek. Üçüncü olarak da bu kadar bilgi birikimini bir araya getirdiğinizde bu çıktıların bir maddi karşılığının olması lazım, bir katma değer oluşturması lazım. Burada aynı zamanda tüm bu girişimlerin ticarileşmesi için gençlerimize mentörlük desteği, danışmanlık desteği verilecek.” diye konuştu.

KONYA’NIN BU İŞİ BAŞARMASI ÖNEMLİ

Bu inovatif girişim için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Varank, “Zaten Konya’ya ‘Benim Şehrim’ diyoruz. Dolayısıyla bizim de şehrimiz olan Konya’nın bu işi başarması, bu kadar paydaşı bir araya getirmesi gerçekten önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu alanların tamamına yönelik faaliyetleri olan bir bakanlık. Size iki opsiyon öneriyorum; burayı bir teknoparkın şehir kuluçkası yapabiliriz. Şehir kuluçkası olduğunda çok farklı desteklerden ve vergisel avantajlardan faydalanılabilir. Ya da isterseniz KOSGEP’in teknoloji merkezleri var. Burada da eleman desteği ve faaliyetlerle ilgili destek, altyapı desteği verip yine vergisel avantajlardan faydalanabilirsiniz. Paydaşlardan bir araya gelip iki tercihten hangisini istiyorsanız bakanlık olarak biz bu platforma o desteği vereceğiz. Burası 24 saat açık kalacak ve gençlerin gelip hayatlarını geçirdiği bir yaşam alanı olacak. Konya bunu başarır. Bu platform Türkiye’ye de örnek olacak. KAPSÜL Teknoloji Platformu’nun hassaten gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak ve Konya’yı bir teknoloji üssü haline getirmek için gençlerle birlikte çalıştıklarını belirterek, verdikleri desteklerden dolayı Bakan Varank’a teşekkür etti.

Daha sonra kurdelesi kesilerek açılışı yapılan KAPSÜL Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Varank ve protokol üyeleri, üniversiteli gençlerle sohbet etti.

KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, Türkiye’nin belediye destekli ilk teknoloji platformu olan KAPSÜL Teknoloji Platformu, öğrencilerden oluşan takımlarla TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kurulduğu 2021 yılında teknoloji yarışmalarında 7 farklı alanda toplam 40 takımı destekleyen KAPSÜL Teknoloji Platformu’nda 831 farklı teknolojik ürün geliştirildi. 22 takımın finalist olduğu TEKNOFEST’te European Rover Challenge’da platform çatısı altındaki takımlardan birisi dereceye girmeyi başardı. KAPSÜL Teknoloji Platformu, 2022 yılında ise mevcutta 100 yarışma takımına destek veriyor.

D.DOĞAN