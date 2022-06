“SARAYBOSNA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ” PROJESİ İLE TARİHİ BAĞLAR KUVVETLENECEK

Selçuklu Belediyesi’nin kardeş şehri olan Stari Grad Belediyesi ile farklı ülke ve kültürden öğrencilerin karşılıklı olarak bir arada güzel paylaşımlarda bulunarak tarihi bağların kuvvetlenmesinin hedeflendiği “Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” projesinin galası Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Selçuklu ve Saraybosna’dan canlı bağlantı ile aynı anda yapılan galada iki ülkenin de coşkusu ortaklaşa yaşandı.

Selçuklu ve Bosna arasındaki gönül köprüsünü bir yenisini ekleyen “Saraybosna Kardeşlik Projesi” Selçuklu Belediyesi, Stari Grad Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Proje ile Selçuklu’dan 107 öğrenci Bosna’ya gitti 130 öğrenci de Bosna’dan Konya’ya gelerek toplamda 237 öğrenci kültür elçisi oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan ve Yoğun bir katılımla gerçekleşen gala programına

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Koordinatörü Mehmet Akif Yaman, Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Algiç, ,Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konyabüyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Srebrenitsa Anneleri, Saraybosna’dan proje kapsamında gelen öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Bosna Hersek’ten Selçuklu Kongre Merkezi’ne canlı olarak ise Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Naida Hota Muminović, Türkiye Maarif Vakfı Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül, Bosna-Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin bağlandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Bosna Hersek ve Türkiye Kalpleri ortak atan iki dost ülke”

Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Naida Hota Muminović: “

Bu projenin iki ülke arasında ilişkileri daha da güçlendirmek için güzel bir fırsat olduğuna değinen Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Naida Hota Muminović: “ Sadece birlikte vakit geçirerek birbirimizi daha iyi tanırız. Öğrenci ve öğretmen değişim programı ile çocuklarımızın birbirlerini tanımaları, en güzel hatıralara sahip olmaları, dostluklar kurmaları için fırsatlar oluşturuyoruz. Onlar gelecekte bilimsel, ekonomik ve kültürel işbirliği için bağlantılar kuracak. Sevgi ve güzel ahlak her zaman kalplerinde parlayacak. Edindikleri bilgiler ve ahlakları dünyayı güzelleştirmek için araçları olsun. Bosna-Hersek’e gösterdiğiniz sevgi ve dostluk için sizlere gönlümden teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül: “ Bosna’daki eğitim faaliyetlerimizi önemsiyoruz”

Türkiye Maarif Vakfı’nın 49 ülkede faaliyet yürüttüğüne değinen Türkiye Maarif Vakfı Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül: “Eğitim faaliyetlerimizdeki en önemli ülke olan Bosna Hersek‘teki çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir. 150 çalışanımız ve 650 öğrencimizle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Şubat ayına kadar bir kampüs ile faaliyetlerimiz yürütürken, çalışmalarımıza yeni bir kampüsle devam ediyoruz. Ben buradan öğrencilerimizin yurtdışına gelmesine ve buradaki öğrencilerimizin de Türkiye’de misafir edilmesine vesile olan özellikle Selçuklu Belediye başkanımız Ahmet Beye kalbi şükranlarımı iletiyorum. Bosna-Hersek’te gezdiğimiz her yerde sizlerin eserlerini görüyoruz. Her zaman gururlanıyoruz ve bu gurur bizlere yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu projede emeği olan tüm kurullarımızı tebrik ediyorum. Bunda sonra yapılacak dostluk kardeşlik köprülerini şu an burada ve Konya’da olan öğrencilerimiz daha da çoğaltacaktır ve ikame ettireceklerdir. Türkiye Maarif Vakfı olarak sizlerin her zaman yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.

