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ŞEKERİN FABRİKA ÇIKIŞ FİYATLARINDA YAPILAN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN PANKOBİRLİK’TEN BASIN AÇIKLAMASI

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Haziran 29, 2022 05:49
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“Uzun süredir baskılanan şeker fiyatında, Türkşeker tarafından fabrika çıkış fiyatlarında yapılan düzenlemenin, zaruri bir ihtiyacı karşılamakla birlikte şeker üretiminin de devam edebilmesi için üreticilere fırsat verilmesini sağlayacağı kanaatindeyiz.
Maliyetinin altında fiyatla tüketicinin ihtiyacına cevap verilmeye çalışılan şekeri, fiyat düzenlemesi ile Türkşeker maliyetine yakın bir duruma getirmiştir. Bu düzenlemenin mevcut market satış fiyatlarına yansıyacağını düşünmemekteyiz. Maliyet altı satış fiyatlaması devam etmiş olsaydı, pancar üreticisinin de ilerde büyük sıkıntılar ile karşılaşacağı gerçeğinin karşımıza çıkması muhtemeldir. Böylelikle pancar üreticisinin karşılı- ğını alamayacağı kanaatini benimseyeceği ve pancar üretiminin beklenenin altında olabilmesi ile arz-talep dikkate alındığında şeker fiyatının daha da yüksek rakamlara ulaşması beklenebilirdi. Bu yüzden şekere zaruri bir düzenleme yapılması hem üreticinin hem de sektörün tüm paydaşlarının geniş anlamda düşünüldüğünde ülke ekonomisine ve halkın talebiyle arzına daha fazla fayda sağlaması beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.” Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliği. A.ARAN
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