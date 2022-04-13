Selçuklu Belediyesi Ramazan ayında dolu dolu programları ile Ramazan Geleneklerini sürdürüyor. Ramazan ayı içerisinde kültürümüzde yer alan teravih sonrası eğlenceleri, Hacivat – Karagöz oyunu, Meddah gibi kültürel etkinliklerin yer aldığı Selçuklu’da Ramazan Akşamları programının ilki Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlendi. Müzisyen ve Tiyatrocu Hüseyin Goncagül’ün katıldığı programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Programda Hüseyin Goncagül Eskimeyen Ramazan Eğlenceleri ile çocukları ve aileleri doyasıya eğlendirirken, katılımcılara geleneksel Ramazan ayını da yaşattı.
Başkan Pekyatırmacı; “Ramazan Geleneğini yaşatıyoruz”
Etkinliğin ilk gününde dolu dolu geçtiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Selçuklu Belediyesi olarak kültürel anlamda geleneklerimize bağlı kalarak programlar gerçekleştiriyoruz. Bugün başlattığımız Ramazan Akşamları programımızı da geleneksel Ramazan gecelerinde düzenlenen eğlenceleri çocuklarımıza yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah Ramazan ayı boyunca her cumartesi akşamı etkinliğimiz burada düzenlenecek. Ben etkinliğimize katılım sağlayan ailelerimize, çocuklarımıza ve Hüseyin Goncagül hocamızla birlikte tüm ekibine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı program sonunda çocuklarla da bir araya gelerek hediyeler verdi. Selçuklu’da Ramazan Akşamları programının önümüzdeki hafta programında Agah ve Türk Tasavvuf Musikisi tarafından musiki dinletisi gerçekleştirilecek. D.DOĞAN
GÜNDEM16 Nisan 2022
GÜNDEM16 Nisan 2022
GÜNDEM16 Nisan 2022
SPOR16 Nisan 2022
GÜNDEM16 Nisan 2022
SPOR16 Nisan 2022
SPOR16 Nisan 2022
SELÇUKLU’DA EĞİTİM ALANINDA ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
SELÇUKLU BELEDİYESİ GELENEKSEL RAMAZAN AKŞAMLARINI YAŞATIYOR
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