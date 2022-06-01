SELÇUKLU BELEDİYESİ PERSONELİNE YANGIN TATBİKATI

Selçuklu Belediyesi personele yönelik yıl içinde farklı eğitim programları düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda acil durumlarda oluşacak zararı en aza indirme adına önemli bir yere sahip olan yangın tatbikatı ile Selçuklu Belediyesi personeline uygulamalı olarak farkındalık eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Konya Eğitim Şube Müdürü Şamil Günaydın tarafından verilen yangın tatbikatı eğitimine Selçuklu Belediyesi’ndeki tüm personel iştirak etti.

AFAT Eğitim Şube Müdürü Günaydın: “Afet bilincinin oluşması hayat kurtarır”

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Konya Eğitim Şube Müdürü Şamil Günaydın tarafından tatbikat sonrasında yangın ve doğal afet konusunda önemli bilgiler verildi. Yangın durumunda olası paniğin en aza indirgenmesi adına zaman zaman tatbikat yapılmasının önemine değinen Günaydın acil durumlarda oluşturulacak bilinçli refleks bireylerin hayatta kalmasını ve başkalarının da hayatını kurtarmasına vesile olacaktır dedi. Uygulamaların eksikleri görmek ve yerinde müdahale etme adına önemli olduğunun altını da çizen AFAD Eğitim Şube Müdürü Günaydın: “Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların kazandırılmasında insanlarda bilinç oluşturmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle her an afet olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız.” dedi. D.DOĞAN