SELÇUKLU BELEDİYESİ SAĞLIK ALANINDAKİ YATIRIMLARA ÖNDERLİK EDİYOR

Birçok alanda hizmet üreten Selçuklu Belediyesi ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sağlık alanındaki hizmet zincirine bir yenisi daha eklendi. Selçuklu Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılan ve yapımı hayırsever CEYKON firma sahibi Muhammed Ceylan ve kardeşleri tarafından üstlenilen 14 No’lu Ayşe- Bilal Ceylan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu protokolü düzenlenen törenle gerçekleşti.

Sağlık yatırımlarına her zaman olduğu gibi öncelik tanıdıklarının altını çizen altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: ” İl Sağlık Müdürümüz ve hayırseverimiz Muhammed Ceylan, Hüseyin Ceylan ve Ömer Ceylan kardeşler ile birlikte önemli bir imzayı tamamlamış olduk. İnşallah ilçemize yeni bir 112 Acil Sağlık Merkezimizi kazandırmış olacağız. İl sağlık müdürümüze, ekibine ve hayırsever ailemize özellikle teşekkür ediyorum. Konya’mızda ihtiyaç olan sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ile ilgili hayırseverlerimiz çok yoğun bir şekilde gayret gösteriyorlar. İnşallah bugün atacağımız imzalardan sonra Selçuklu ilçemizde 9 adet 112 Acil Sağlık Merkezi’ni de hayırseverler eli ile tamamlamış olacağız. Belediyemizin de katkıları ile yapılan bu 112 Acil Sağlık Merkezlerinin sayısı toplamda 14 olmuş olacak. Biz arsasını temin ederek bu hizmete katkı sağlamış oluyoruz. Hayırseverlerimizde yapım işini üstlenerek bu hizmeti tamamlamış olacaklar. Katkı sunan bütün hayırseverlerimiz gibi burada CEYKON Makine’nin sahipleri olan Muhammed, Hüseyin ve Ömer beye teşekkür ediyorum. Kıymetli validelerine Allahtan rahmet diliyorum. Değerli babaları Bilal beye sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Burada birlik, beraberlik içerisinde yaptığımız hizmetlerin daim olmasını temenni ediyorum. İl Sağlık Müdürlüğümüzün çalışmaları, gayretleri çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizde Selçuklu Belediyesi olarak katkı sunma noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Son dönemde Hocacihan’da yapımı tamamladığımız Aile Sağlığı Merkezimiz inşallah hizmete geçti. Önümüzdeki günlerde de bir açılış programı yapmayı planlıyoruz. Yine Bedir Mahallemizde devam eden Aile Sağlığı Merkezi inşaatımızda inşallah bu sene içerisinde tamamlayarak hizmete sunmayı planlıyoruz. Bununla birlikte yeni planladığımız yatırımlarımız, Aile Sağlığı Merkezlerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık noktasında ülkemizin geldiği nokta çok ileri bir durumda. Bizlerde belediye olarak, yerel yönetim olarak bu noktada katkı sunmak anlamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tekrardan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Buradaki katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürlüğümüze de hayırlı olsun diyorum” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya sağlık hizmetlerine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç,“ Bizlerin ne ihtiyacı olursa binadır, arsadır sağlık yatırımı çeşitliliğidir her konuda bizlere yardım ediyor ve örnek bir hizmet anlayışı içinde destek veriyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Tabi Konya olarak sağlığın pandemi döneminde ne kadar önemli olduğunu, sağlığa erişimin, sağlık hizmeti kalitesinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte tecrübe ettik. Bu işlemlerin en başında da 112 Acil Sağlık hizmetleri geliyor. Bizler Bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimizle çok iyi bir koordinasyon sağlayarak 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Konya’da Türkiye’ye model oluşmasını hep birlikte gerçekleştirdik. Bu modele bugün önemli bir katkı daha sağlıyoruz. Hayırsever Muhammed, Hüseyin ve Ömer kardeşlere çok teşekkür ediyorum. Kendileri rahmetli annelerinin ve hayattaki babalarının isimlerini böyle güzel bir eserde yaşatıyorlar. Böyle bir kararlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Konyamıza hayırlı olsun diyorum .

Hayırsever kardeşler adına söz alan Muhammed Ceylan,“Öncelikle Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya, İl Sağlık Müdürümüz Mehmet beye ve 112 Acil Müdürümüz Ahmet Beye ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben Muhammed kardeşlerim Hüseyin ve Ömer olarak rahmetli annemiz ve babamız için kapanmayan bir hayır niyeti ile yola çıktık. Allah da nasip etti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Biz sağlık konusu ile ilgili annemden dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ama kimse yaşamasın istiyoruz. Bir can bizler için her şeyden önemli. Çünkü anne her şeyden önemli olduğu için biz böyle bir yola çıktık. Rabbimde bu yolda bizi yarı yolda bırakmadı, elhamdülillah, çok şükür. İnşallah hayırlısı ile sağ salim binamızı bitirip, teslim edip ihtiyacı olan bütün insanların faydalanmasına nasibimiz olursa ne mutlu bize. İlgilerinden dolayı değerli büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar.” Diye konuştu.

Konuşmaların ardından Feritpaşa Mahallesi’ne kazandırılacak olan 14 No’lu Ayşe- Bilal Ceylan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu protokolü taraflarca imzalandı. D.DOĞAN